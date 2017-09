Audio: Inforadio | 29.09.17 | Jakob Rüger

Alba Berlin startet in die Saison - Alles beim Alten

29.09.17 | 19:40 Uhr

Alba Berlin war zuletzt nur noch Mittelmaß, dem stolzen Klub ging dessen Identität verloren. Nun wagen die Chefs einen neuen Weg, mit dem jüngsten Team und dem ältesten Coach der Alba-Geschichte - manche Zugänge sind nur seinetwegen nach Berlin gezogen. Von Sebastian Schneider

Sie kamen als Jungs, mit nicht mehr als einem Haufen Talent und einem Traum. Sie gingen als Weltklasse-Basketballer, viele wurden zu NBA-Stars. Dazwischen lag ihre Zeit mit Alejandro Garcia Reneses. Die Gasol-Brüder, Ricky Rubio, José Calderon, Carlos Navarro - kein Trainer hat sie stärker geprägt, als der Mann aus Madrid, den alle nur "Aíto" nennen. Nun ist der 70-jährige Chefcoach von Alba Berlin - am Samstag (18 Uhr) startet er in Ulm mit seinem neuen Team in die Bundesliga. Es ist seine erste Auslandsstation, nach 50 Jahren im Geschäft. "Alba ist ein solider Verein", sagt Garcia Reneses. Das trifft es genau und schmerzt deshalb viele Fans: Ihr Herzensklub ist nur noch Mittelmaß, nach zwei enttäuschenden Spielzeiten. Aíto soll das ändern: "Wir wollen wieder ins Halbfinale kommen", sagt der Manager Marco Baldi. Der älteste Trainer mit den meisten Meriten aller Bundesliga-Kollegen trifft auf das jüngste Team, das Alba je beschäftigte - es könnte die aufregendste Konstellation dieser Saison werden.

2,16 Meter und 118 Kilo Kampfgewicht: Dennis Clifford (links) soll sich für Alba produktiv unter den Körben raufen.

Neunmal Meister mit dem FC Barcelona

Seinen heutigen Chef sah Garcia Reneses zum ersten Mal vor fast 30 Jahren in Damaskus, bei einem Jugendturnier, aber nur Baldi hat sich das gemerkt. "Er war der Coach des spanischen Teams, ich der Point Guard des deutschen. Aíto erinnert sich nicht - kein gutes Zeichen", sagt der Geschäftsführer und schmunzelt. Der Mann mit den scharfen Gesichtszügen und dem akkurat zurückgekämmten Haar war eben andere Kaliber gewohnt. Mit dem FC Barcelona wurde er neunmal Meister, viermal Pokalsieger und dreimal Europapokalsieger, dazu gewann er mit dem spanischen Nationalteam die Silbermedaille. Zuletzt machte er ein Jahr lang Pause - das war Albas Chance. Der spanische Sportdirektor Himar Ojeda rief seinen alten Bekannten an, mit dem er auf Gran Canaria zusammengearbeitet hatte. Er konnte Aíto tatsächlich überreden, sein Königreich zu verlassen und sich in der Ferne noch einmal neu zu beweisen. Noch so eine verkorkste Saison kann sich der Verantwortliche Ojeda nicht leisten.

"Erst am Ende der Saison waren wir wieder Alba"

Denn die Berliner vermarkten sich als Klub "mit Leib und Seele", Stolz, Leidenschaft und Wille sehen die Verantwortlichen in der DNA ihres Vereins verankert. Aber in den letzten beiden Jahren hätte kaum jemand sagen können, wofür das Team auf dem Parkett eigentlich stand. "Das wirkliche Problem war, dass wir erst am Ende der Saison wirklich Alba waren", sagt der Präsident Axel Schweitzer. Da war die Mannschaft gerade als sechster der Hauptrunde gerade durch ein 1:3 gegen die Bayern aus den Playoffs gerauscht. Das Experiment mit dem jungen türkischen Trainer Ahmet Caki scheiterte nach nicht einmal einem Jahr. Von der Meisterschaft redet in Berlin längst keiner mehr, dafür sind Bamberg und die Bayern zu weit entrückt. Die geben laut Schweitzer "doppelt so viel für Gehälter aus wie wir". Manche raunen gar, Bambergs Etat sei dreimal so hoch wie der der Berliner, aber das ist das praktische an nicht veröffentlichten Zahlen: Man kann sie nach außen so zurechtlegen, wie es der gewünschten Lesart dient. Der dritte Platz aber darf es schon sein, so selbstbewusst, die Ulmer und Oldenburger hinter sich lassen zu wollen, sind sie an der Spree immer noch. Dank eines neuen chinesischen Sponsors hat Alba seinen Profietat um rund 25 Prozent erhöhen können. Bis auf vier Profis wurden alle Spieler ausgetauscht, die meisten Abgänge waren reiferen Alters. Richten sollen es nun ehrgeizige Junge, vorangebracht von einem Alten, den sein Erfolg gelassen gemacht hat.

Die Neuzugänge bei Alba Berlin

Er ist einer der erfolgreichsten Trainer Europas und gibt ab sofort bei Alba den Ton an: Alejandro "Aito" Garcia Reneses. Der Spanier will die Berliner Mannschaft unbedingt besser machen.

Spencer Butterfield wird der neue Scharfschütze bei Alba. Der 24-jährige aus Utah hält den Dreierrekord im Fiba Europe Cup.

Er ist 2,15 Meter groß und 118 Kilo schwer: Dennis Clifford. Der Center kommt von den Santa Cruz Warriors, dem D-League-Farmteam des NBA-Champions Golden State.

Eingefleischte Alba-Fans kennen ihn bereits aus dem Nachwuchs der Berliner: Joshiko Saibou. Er unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre.

Auch der Sohn einer NBA-Legende trägt ab dieser Saison das Alba-Trikot. Luke Sikma spielte zuletzt beim spanischen Meister Valencia und unterschrieb ebenfalls für zwei Spielzeiten.



Der 23-jährige Forward Marius Grigonis verstärkt ebenfalls das Team der Berliner. Der 23-Jährige ist litauischer Nationalspieler und kommt vom Champions-League-Sieger Iberostar Teneriffa.

Ebenfalls neu im Kader ist der 18-jährige Kresimir Nikic. Der talentierte Center unterschrieb für fünf Jahre und soll in der Alba-Schmiede zum Profi geformt werden. Der Redaktion liegt leider noch kein Foto von ihm vor.



Kurz vor einer Verpflichtung steht das serbische Toptalent Stefan Peno. Der Aufbauspieler wartet noch auf die Freigabe seines jetzigen Clubs FC Barcelona. | Sendung: rbb um 6, 15.08.2017, 18:00 Uhr Play Pause Fullscreen















Spieler, die sonst nicht unterschrieben hätten

Als detailverliebt beschreiben die neuen Alba-Profis ihren Chef, als geduldigen Lehrer, der es nicht nötig hat, herumzuschreien - und fast alle Übungen auch mit 70 Jahren noch selbst vormacht. Dass bei ihm Namen und Alter nichts zählen und es nur nach Leistung geht, behauptet jeder Trainer. Aíto aber scheint tatsächlich nichts auf Meriten zu geben: Die Minuten, die Albas Nachwuchsspieler bei den Testspielen bekommen haben, bestätigen das. Machtspielchen interessieren Garcia Reneses nicht. Dieser Ruf hat entscheidend dazu beigetragen, dass Ojeda und Baldi in diesem Sommer Basketballer bekommen haben, die sonst nicht nach Berlin gezogen wären. Der serbische Point Guard Stefan Peno zum Beispiel ist eines der größten Talente Europas auf seiner Position, er kam vom FC Barcelona. "Der Hauptgrund für mich, aber auch für andere, ist, dass diese spanische Legende Alba-Coach ist", sagt Peno. "Es kamen viele Sachen zusammen, dazu noch Aíto als Trainer, da war es eine einfache Entscheidung für Berlin", sagt der US-Forward Luke Sikma. Der 27-Jährige ist zuletzt mit Valencia spanischer Meister geworden und besitzt einen Basketball-Verstand, wie ihn europäische Coaches lieben: Schlaue Pässe spielen, lieber zwei Schritte voraus denken und bei Bedarf richtig hinlangen. Dazu kommt das litauische Matthias-Schweighöfer-Double Marius Grigonis, nebenbei einer der stärksten Litauer bei der vergangenen EM. Der 23-jährige Allrounder mit dem eigenartigen Schuss dürfte einer der wichtigsten Profis in Aítos Plänen werden.

Uns wird sicherlich erst einmal die Abgebrühtheit fehlen. Wir werden Geduld und Ausdauer brauchen." Albas Manager Marco Baldi über den Saisonstart

Lücken in der Vorbereitung

Der Coach will schnell, aggressiv, mutig spielen lassen und gesteht seinem Team dabei eigene Entscheidungen zu. Solche hehren Absichten aber können vom Druck schlechter Ergebnisse schnell zerbeult werden. Die ersten Trainingswochen verliefen für Alba bescheiden: Durch die lange Europameisterschaft fehlten die Nationalspieler. Niels Giffey und Bogdan Radosavljevic sind gerade erst von Verletzungen genesen, der neue Distanzschütze Spencer Butterfield ist noch wochenlang vom Sport befreit. Nie hatte der Coach seinen kompletten Kader beisammen. "Darüber bin ich nicht glücklich. Die Vorbereitung ist besonders für so ein junges Team wie wir es sind wichtig", sagt Garcia Reneses. Es könne also viel schiefgehen am Anfang, das kündigten vorsorglich sowohl der Trainer, sein Mannschaftskapitän Giffey und Marco Baldi an. "Viele der Neuen kennen die Liga noch nicht", betont der Schwabe. In der Ulmer Halle, unweit Baldis Heimatstadt, werden die Berliner am Samstag Gelegenheit zu einem BBL-Crashkurs bekommen. Die Gastgeber standen im zuletzt im Liga-Finale. Sie mussten danach zwar sechs Spitzenkräfte ziehen lassen, aber haben Alba in den letzten Jahren zuhause zuverlässig vermöbelt. Bevor er mit seiner Frau nach Berlin zog, wurde Aíto Garcia Reneses gefragt, ob sich für die neue Aufgabe in Deutschland gewappnet fühle. Er nehme ja keinen Marathon auf sich, hat er geantwortet: "Und die Erfahrung kompensiert von allem ein bisschen."

Mit Informationen von Jakob Rüger