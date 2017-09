Die Eisbären Berlin haben am siebten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren fünften Saisonsieg gefeiert und damit für mindestens einen Tag die Tabellenführung übernommen. Am Donnerstagabend gewannen sie ihr Auswärtsspiel beim ERC Ingolstadt mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Vor 3044 Zuschauern in der Ingolstädter Arena sorgten Sean Backman, Jens Baxman und Jamie MacQueen für den Sieg, den sich die Berliner durch eine starke Leistung im Schlussdrittel verdienten, nachdem das Spiel zuvor lange ausgeglichen gewesen war.



Die Eisbären begannen schwungvoll und zwangen Ingolstadts Torhüter Jochen Reimer in den Anfangsminuten zu einigen guten Paraden. Marvin Cüpper, der Stammkeeper Petri Vehanen im Berliner Tor vertrat, bekam hingegen lange kaum etwas zu tun. Trotzdem gingen die Gastgeber nach zehn Minuten in Führung. Nach einem Fehlpass der Berliner startete Torjäger Thomas Greilinger einen Alleingang und vollendete eiskalt.