Der Berliner Max Kepler steht mit den Minnesota Twins zum ersten Mal in den Play-offs der Baseball-Profiliga MLB. Das Team um den 24-Jährigen hat trotz der 2:4-Niederlage gegen die Cleveland Indians eine Wildcard in der American League sicher.

Die Minnesota Twins sind die erste Mannschaft in der Geschichte der Baseball-Profiliga MLB, die nach einer Vor-Saison mit 100 oder mehr Niederlagen die Meisterrunde erreicht hat. Das Team um den 24-jährigen Berliner Max Kepler hat damit Geschichte geschrieben. Für Kepler ist eine Premiere. Er wird zum ersten Mal in den Play-offs der Baseball-Profiliga spielen.

Kepler gab 2015 sein MLB-Debüt für die Twins, seit der vergangenen Saison ist er fester Teil des Teams. Mit Baseball startete er während seiner Zeit an der John-F.-Kennedy-Schule in Zehlendorf, die er gemeinsam mit dem späteren Hertha-Fußballprofi John Anthony Brooks besuchte. Kepler spielte bei den SCC Berlin Challengers und den Berlin Sluggers Baseball, aber er war auch in anderen Sportarten extrem talentiert. Als Torhüter spielte er auch in der Jugend von Hertha BSC.

In diesem MLB-Jahr gelangen ihm 19 Homeruns, persönliche Bestleistung. Auch bei der Kategorie Runs Batted In (RBI), also Treffern am Schlagmal, die zu Punkten führen, hat er mit 68 eine persönliche Bestmarke aufgestellt.