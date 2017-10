Alba Berlins neues Team hat viel Talent und den erfahrensten Trainer, aber noch geht das Ganze nur mühsam zusammen. Fürs Üben bleibt kaum Zeit - am Freitag gegen Tübingen müssen die Berliner vorankommen: Eine Mannschaft, die gefährlich genau weiß, was sie nicht kann. Von Sebastian Schneider

Am Freitag um 19 Uhr empfangen die Berliner nun die Tigers Tübingen, nur drei Tage nach dem sie schon Bremerhavener Eisbären bekämpfen mussten. Bei so vielen Raubtieren in der eigenen Hütte kann man schon mal die Nerven verlieren. Der 70-jährige García Reneses hat nun den Vorteil, dass ihn auch eine Herde brünftiger Wisentbullen auf dem Basketballfeld nicht aus dem Konzept bringen würde. Er ist seit 50 Jahren im Geschäft.

Weil sich noch viele Besucher ärgern werden, sei darauf hingewiesen: Taschen sind in der Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof seit dieser Saison verboten. Alles, was größer als eine Din-A4-Seite ist, sollten Sie zuhause lassen.

Um ihnen den rechten Röntgenblick einzubimsen, müsste der Señor nun seine Mannschaft tagelang in der Turnhalle einsperren; in der Vorbereitung hatte er ja eh nie seinen kompletten Kader beisammen. Für Training aber bleibt während der Saison kaum Zeit, dieses Leid hat schon Reneses' Vorvorgänger Obradovic jedem geklagt, der es hören wollte. Übung wird nur der Ernstfall bringen. "Es wird locker Dezember, bis wir verinnerlicht haben, wie es gehen soll", schätzte Albas Geschäftsführer Marco Baldi die Lage ein.

Das erste Spiel gegen Bayreuth hatten die Tigers recht eindeutig verloren. Wenn nun am Freitag der Kunstnebel durch die Arena wabert und der Hallensprecher die Fans anfeuert, wird Alba als Favorit auf das Parkett spurten. Aber wie es so ist mit Teams, die exakt wissen, was sie nicht können: Es macht keinen Spaß, gegen sie zu spielen.

Über Talent verfügt die neu verschweißte Berliner Mannschaft ja reichlich, so viel lässt sich jetzt schon sagen. In manchen Momenten gegen Ulm und die Eisbären ließ sie einen Blick in ihre Zukunft zu: Was sein kann, wenn erstmal alles flutscht. Chuzpe und Wurfgefahr von Marius Grigonis, Rebounds und Wucht von Dennis Clifford, flinke Finger von Joshiko Saibou und Peyton Siva. Auch der von vielen vorab als bloßer Kaderauffüller verschmähte Tim Schneider hat überzeugt.

Was die Fans erfreuen dürfte: Albas zuletzt wochenlang verletzter Wurfexperte Spencer Butterfield wird bald noch etwas Finesse hinzufügen. Er darf schon wieder laufen gehen. Die Tübinger müssen Butterfield wohl noch nicht in ihre Überlegungen einbeziehen, aber die kommenden Gegner dann schon. Der Dreierkönig wird gebraucht - in den ersten beiden Spielen haben seine Kollegen insgesamt nur 28 Prozent ihrer Versuche verwandelt.

Aíto García Reneses wählte vor dem Saisonstart eine Metapher, um sein Team einzustimmen. Auf einer Leiter gehe es darum, während der Spielzeit Sprosse für Sprosse empor zu steigen, verkündete er. Dabei könne es aber auch mal zu einem Schritt zurück kommen. Verlieren allerdings findet der Coach immer noch relativ blöd, die letzten Sekunden gegen Bremerhaven waren ihm Rückschritt genug: "Schon am Freitag haben wir die Gelegenheit, das besser zu machen."