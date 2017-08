Video: Abendschau | 23.08.2017 | Christian Titze

Podiumsdiskussion zur Haus-Zukunft - Kaum einer will das "House of Jazz" in der "Alten Münze"

23.08.17 | 19:57 Uhr

Ein "House of Jazz" oder "Haus für Basiskultur" – was brauchen die Berliner in der "Alten Münze"? Über diese Frage wird derzeit öffentlich gestritten. Eine Lösung brachte auch eine Podiumsdiskussion am Mittwoch nicht. Aber es zeichnet sich eine Richtung ab. Von Annette Miersch



Bezahlbare Ateliers, Proberäume und Ausstellungsflächen sind in Berlin zunehmend Mangelware. Als künftiger Ort für ein "Haus der Basiskultur" ist seit einer Weile die "Alte Münze" in Mitte im Gespräch. Der ehemalige Fabrik-Komplex zwischen Molkenmarkt und Spree wurde in den 1930er Jahren gebaut. Er ist eine der letzten herausragenden Immobilien, an denen ein solcher Kreativstandort in der Innenstadt entwickelt werden könnte.



Gut zu erkennen ist die "Alte Münze" an barocken Außenfassaden, nur 200 Meter vom Roten Rathaus entfernt. Bereits jetzt finden hier Ausstellungen und Events statt, auch Künstler arbeiten in den "Spree-Werkstätten". Das ist nur eine Zwischennutzung. Doch Bund und Land sind uneins über die Zukunft.

Auch die CDU ist gegen das "House of Jazz"

Ein "House of Jazz", wie es sich Startrompeter Till Brönner und der Haushaltsausschuss des Bundestages in der "Alten Münze" vorstellen, wird immer unwahrscheinlicher. In Berlin jedenfalls entwickelt sich ein Bündnis für einen Kreativ-Kulturstandort auf dem historischen Gelände. Auch Künstler mit wenig Geld sollen hier arbeiten und ausstellen können. Die Koalitionspartner, der Bezirk und die Landesdenkmalpflege sind mit im Boot.



Sogar die Opposition im Abgeordnetenhaus geht mit. Das machte Robbin Juhnke, kulturpolitischer Sprecher der CDU, am Mittwoch deutlich. "Mir fällt es leicht, der oppositionelle Pfahl zu sein, wenn wir uns alle einig sind, das wir dort einen Kulturstandort haben wollen", so Juhnke. Einem "House of Jazz" erteilte auch Juhnke eine Absage, da dieses Projekt nur Teile des Gebäudes nutzen würde. Die CDU-Fraktion wünsche sich aber ein Gesamtkonzept.

Erst das Geld, dann den genauen Inhalt

Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) von der Linken bekräftigte seine bereits bekannte Vision von einer nichtkommerziellen, künstlerischen Nutzung. Allerdings sei nach wie vor unklar, woher das Geld für die Sanierung des Gebäudes kommen soll. 30 bis 40 Millionen Euro wären nötig: "Ich kämpfe derzeit um die Investitionsmittel, aber eine Entscheidung steht noch aus." Erst wenn die Finanzierung stehe, könne man an den inhaltlichen Feinschliff gehen, so der Senator. Lederes Idee, in der "Alten Münze" einen Schwerpunkt für zeitgenössische Musik zu schaffen, wurde von den Künstlern im Saal abgelehnt. Man wolle keine Schwerpunktsetzung. Dennoch könnten die Jazz-Musiker um Till Brönner in ein künftiges Konzept einbezogen werden, meinte Daniel Wesener, Kulturexperte der Grünen. In Richtung Bund sagte er: "Nach dem kommunikativen Desaster, das sie mit 'House of Jazz' erlitten haben, haben sie sich jetzt mit der IG Jazz und Brönner hingesetzt und etwas aufgeschrieben." Man habe offenbar begriffen, dass man gemeinsam an einem Strang ziehen muss.

"Experimentierfeld für alle"

Nun allerdings seien Gespräche mit dem Bund überfällig. Der Haushaltsausschuss des Bundes, dem ein Teil der Alten Münze gehört, hatte für ein Jazz-Haus vergangenes Jahr 12,5 Millionen Euro bewilligt, einer Einladung zur Diskussion war er aber nicht gefolgt. Um den Standort wird also weiter gerungen. Die Parlamentarier auf dem Podium versprachen schließlich, bis Ende des Jahres einen Antrag ins Abgeordnetenhaus einzubringen, um den Senat dazu zu bringen, sich um den Kulturstandort entwickeln. Eine Lösung ist also noch weit entfernt. Und auch wie die Künstler in den Planungsprozess nun einbezogen werden, ist weiter unklar. Die Freie Szene zeigte sich dennoch zufrieden. Die Sprecher Christophe Knoch und Wibke Behrens hatten nicht erwartet, eine so konkrete Zusage zu bekommen, die mit dem Parlamentsantrag in Aussicht gestellt wurde. Sie schlugen als nächsten Schritt eine Ideenwerksatt vor. Die Podiumsdiskussion werten sie als Startschuss, kommende Abstimmungsprozesse als ein "Experimentierfeld für alle."