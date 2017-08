Interview | Schauspielerin Charlize Theron über "Atomic Blonde" - "Ich sah aus, als hätte ich einen Autounfall überlebt"

Sechs Tage lang drehte Oscar-Preisträgerin Charlize Theron für "Atomic Blonde" in Berlin. Ein knallharter Actionfilm, der Genre- und Geschlechtergrenzen sprengen soll. Im rbb-Interview berichtet der Hollywood-Star darüber, wie es sich anfühlt, einen halben Film lang nur verprügelt zu werden.



rbb: Mrs. Theron, "Atomic Blonde" spielt in Berlin – aber wie viele Szenen haben Sie wirklich in der Stadt gedreht? Charlize Theron: Von Szenen her kann ich das gar nicht sagen. Wir waren sechs Tage in der Stadt und haben versucht so viel wie möglich in den Kasten zu bekommen. Gefühlt haben wir auch die Nächte durchgearbeitet.

Zur Person Charlize Theron, 42, modelte und machte eine Ausbildung zur Ballettänzerin, ehe sie mit 18 eine Filmkarriere begann. Jahrelang war die gebürtige Südafrikanerin festgelegt auf die Rolle der schönen Frau an der Seite eines männlichen Hauptdarstellers. 2004 spielte Theron in "Monsters" die Rolle einer weiblichen Serienmörderin und erhielt dafür den Oscar und den Golden Globe. Ihr neuer Film "Atomic Blonde" läuft ab dem 24.August in deutschen Kinos.



Was ist für Sie das Faszinierende an der Stadt? Weltweit ist Berlin für mich unter meinen persönlichen Top5-Städten. Ich liebe die Stadt. Anfang der Neunziger war ich das erste Mal hier. Die Stadt war damals ganz anders als heute. Auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt sind wir an Hunderten von Kränen vorbeigefahren. Fünf, sechs Jahre später war das Stadtbild ein ganz anderes. Die Architektur ist unglaublich. Die Veränderung hat mich bewegt. Ich liebe Städte, die etwas durchgemacht haben. Berlin hat sich von seiner Vergangenheit erholt, aber die Geschichte ist noch immer verankert. Trotzdem feiert und lebt die Stadt die Gegenwart. Ich bin schwer beeindruckt von Berlin.

Erinnern Sie sich an den Mauerfall? Ich war ein junges Mädchen, habe den Mauerfall in Südafrika erlebt. Aber das Ereignis war so groß, so weltbedeutend, dass selbst in Südafrika darüber gesprochen wurde. Südafrika hatte zu dieser Zeit ja ganz ähnliche Probleme. Auch wir lebten in einem geteilten Land. In Deutschland war es die Mauer, bei uns waren es Schilder "Nur für Weiße". Apartheid und Mauer waren sich sehr ähnlich. Ich erinnere mich also, wie ich als kleines Kind davon gehört habe, Fotos von der Maueröffnung und den feiernden Menschen gesehen habe.

Der Film spielt am Ende des Kalten Krieges. Haben Sie Angst davor, dass Geschichte sich wiederholen kann? Wir haben einen Präsidenten, der eine Mauer bauen und Mexiko dafür zahlen lassen will. Mehr muss ich wohl nicht sagen. Die Idee, Leute durch Mauern zu trennen, spukt also noch immer in einigen Köpfen. Für mich absolut unverständlich.

Lassen Sie uns über die Actionszenen im Film reden. Die Stuntszenen in "Atomic Blonde" sind spektakulär. Was überwog bei den Dreharbeiten – der Spaß oder der Schmerz? Ich will hier nichts beschönigen, es war ultrahart. Aber ich wusste, worauf ich mich einlasse. Denn ich wollte die Geschichte eben über die Gewalt erzählen. Ich bin ausgebildete Tänzerin, ich bin es gewöhnt über meinen Körper eine Geschichte zu erzählen. Dazu kommt, dass ich schon immer von alten Hong Kong-Filmen und -Regisseuren fasziniert war. Das amerikanische Kino scheitert oft daran: Wie aus dem Nichts gibt es auf einmal einen großen Actionmoment, aber er bringt die Geschichte nicht wirklich voran. Für mich ging es hier ganz gezielt darum herauszufinden, wie wir genau das vermeiden. Einen ähnlichen Ansatz hatte ich schon in "Mad Max". Und es hat mir gefallen.

Hatten Sie viele Diskussionen über die Grenzen der Gewalt? Wir haben viel diskutiert, aber nicht über die Machart oder die Logistik. Mir ging es um eine größere Sache. Mein Drang die Rolle zu spielen, eben mit all der Gewalt, den Extremen, war eine Art Schrei nach Ehrlichkeit, nach Aufrichtigkeit. Dass es mehr solcher Rollen für Frauen gibt. In Actionfilmen haben Frauen nie wirklich die gleichen Grundvoraussetzungen wie Männer. Das hängt wohl damit zusammen, dass das für viele Männer unangenehm ist. Aber nur weil ein Mann sich nicht gut damit fühlt zuzuschauen, wie eine starke Frau austeilt und Schläge einsteckt, heißt das nicht, das wir das nicht machen dürfen. Das ist genauso Teil unserer weiblichen Identifikation wie die der Männer.

Die Frau als Kampfmaschine? Ja, genauso wie Männer oft Kampfmaschinen sind. Mir ging es hier in erster Linie um die Identifikation. Denn die rührt hier eindeutig daher, dass sie blaue Flecken hat und eben nicht weil sie auf einer emotionalen Ebene versucht die Zuschauer zu manipulieren. Sie steht eben nicht weinend in der Ecke und sagt mit großen Kulleraugen: "Habt Mitleid mit mir, mein Mann ist gestorben. Habt Mitleid mit mir, ich bin eine Frau." Mit diesen Vorurteilen wollte ich aufräumen. Wenn sie ein MI6-Agent ist, ist sie gut in ihrem Job. Dann verprügelt sie eben Männer. Und so sieht sie eben dabei aus. Jeder Schlag, jedes Mal wenn ich eine Treppe runtergeworfen werde stand es so im Drehbuch. Jeder einzelne Treffer spiegelt sich in ihrem Gesicht und auf ihrem Körper wieder.

Wie viele der blauen Flecken waren echt? Viele. Mir war früh klar, dass es die Hälfte der Zeit darum gehen wird, wie ich verprügelt werde. Ich habe daher viele Fotos meiner blauen Flecken gemacht und die ans Make-up-Department geschickt. Für später. Als es mit den blauen Flecken losging konnte ich ihre Größe, Farbe und Intensität nicht glauben. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele blaue Flecken. Mitunter sah ich aus, als hätte ich einen Autounfall überlebt.

Äußerst schlagfertig: Charlize Theron in "Atomic Blonde"

Sehen Sie in "American Blonde" Ähnlichkeiten zu James Bond? Wir wollten keinen weiblichen James Bond machen. Wir haben uns das ganze Genre angeguckt: Bourne, Bond, Mission Impossible. Filme, in denen Männer als Geheimagenten arbeiten und immer vom gleichen Typ Mann gespielt werden. Sobald aber eine Frau auftaucht, ändern sich die Regeln. Alle zwei Minuten wird man daran erinnert, dass es eine Frau ist. Das regt mich auf. Ich wollte keinen Bond, keinen Bourne machen. Ich wollte einen Genrefilm machen, in dem die weibliche Hauptrolle nach den gleichen Regeln spielt wie die Männer. Ohne die emotionalen Manipulierungsstrategien Rache, Verlust des Ehemannes oder der Kinder. Du präsentierst dem Publikum eine weibliche Heldin und gehst gar nicht weiter darauf ein. Darum ging es uns im dem Experiment.

Sie haben nach diesem Film “Tully" gedreht. Machen Sie immer einen Film für den Kopf, einen für den Körper? Nein, soweit würde ich nicht gehen. "Atomic Blonde" ist mein Baby. So etwas macht man nicht sieben Jahre lang, wenn man nicht voll und ganz dahinter steht. Ich war von Anfang an in das Projekt involviert. Zu Beginn hatten wir acht Seiten einer unveröffentlichten Graphic Novel. Wir haben mit sehr wenig angefangen, es hat sehr lange gedauert, um da zu sein, wo wir heute sind. Deswegen bin ich auch so stolz auf den Film. Viele leben noch immer in diesem Irrglauben, dass ein großer Actionfilm seelenlos ist und wir Schauspieler diese Art von Film nur des Geldes wegen machen. Aber glauben Sie mir – mit "Atomic Blonde" bin ich definitiv nicht reich geworden. Der Film hat 30 Millionen Dollar gekostet, wir hatten gerade mal 48 Drehtage, sind gerade so über die Runden gekommen. Wir müssen aufhören in Genreschubladen zu denken. Ein guter Film ist ein guter Film. Egal in welchem Genre. Ich wollte keinen Actionfilm machen. Ich wollte einen guten Film mit viel Action machen.

Das Interview führte Anna Wollner



Das Interview führte Anna Wollner