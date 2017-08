Die dritte Auflage des Festivals Pop-Kultur beginnt am Mittwoch in der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg. Bis Freitag stehen 70 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Konzerte, Gesprächsrunden, Filme, Lesungen, DJ-Auftritte und Nachwuchs-Workshops.

Veranstaltet wird das dreitägige Festival vom Musicboard des Berliner Senats. Die Pop-Kultur sei kein Mainstream-Festival, sagte dessen Leiterin Katja Lucker am Mittwoch im rbb. "Es beschäftigt sich eher mit den Dingen, die sonst auch noch so passieren."

Besonderen Wert legt Lucker bei dem Festival auf die Geschlechtergerechtigkeit. "Wir sind eines der ganz wenigen Festivals in Europa, wenn nicht sogar das einzige, das 50 Prozent Frauen an allen Stellen hat", sagte Lucker am Mittwoch im rbb-Inforadio. Im Musicboard sei es selbstverständlich, dass die Hälfte der Posten mit Frauen besetzt sei. "Wir merken nur, dass es immer noch ein großes Thema ist", so Lucker.