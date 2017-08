Neues Album und Record Release Show in Berlin - Beatsteaks starten Ohrenattacke mit zotteligem Tiercontent

31.08.17 | 20:23 Uhr

Mit meditativen Livestreams aus dem Yak-Gehege im Cottbusser Zoo kündigten die Beatsteaks ihr achtes Album "Yours" an. Auf dem Cover: ein Yak. Am Freitag feiert die Urberliner Band Record Release Party - allerdings nicht im Zoo. Von Bruno Dietel

Im Cottbuser Zoo gibt es Yaks - dunkle, zottelige Ochsen. Deren Leben konnten Fans der Beatsteaks im Mai mehrere Tage lang im Livestream auf der Facebook-Seite der Band angucken: Wie sie schlafen, essen und genüsslich kauen. Mal ein etwas anderer Teaser für ein Album - denn dieses zottelige Tier ist auch das offizielle Titeltier zum neuen Beatsteaks-Album "Yours", das am Freitag erscheint. Der beste Ort, um es zu hören, ist vermutlich ein Sitzkissen vor dem Yak-Gehege im Cottbuser Zoo.



Beatsteaks im rbb Fritz-Radioshow - Endlich Totze Der Bassist der Beatsteaks - Torsten Scholz aka Totze Trippi - präsentiert bei "Endlich Totze" auf Radio Fritz jeden dritten Sonntag im Monat von 20 bis 22 Uhr Musik und Geschichten, die ihn bewegen.



"Yours" ist Album Nummer Acht in wahnsinnigen 22 Jahren Urberliner Bandgeschichte – und die Beatsteaks begrüßen die lang entwöhnten Ohren in ihrem Zoo mit einem musikalischen Pitbull auf Speed, dem Opener "Break Down": dickflüssig, rotzig. Das Doppel-Album könnte jetzt 20 Songs genauso weitergehen. Aber nein – denn im Beatsteaks-Zoo gibt es eben nicht nur zähnefletschende Lebendfleischfresser, sondern auch scheue Wüstentiere, wie "Filthy Crime".



Die Beatsteaks haben sich die Leute auf ihre neue Platte geholt, deren Alben zuhause bei ihnen im Regal unter der Rubrik Lieblingsplatten stehen: Stereo Total, Jamie T und sogar Farin Urlaub haben sich in den Beatsteaks-Zoo reingetraut. Vier Tracks sind schon vor Albumveröffentlichung draußen, darunter "Hate To Love" mit Jamie T, das klingt wie eine Hommage an The Clash.



Mehr zum Thema Video-Podcast zum Album - "Road To Yours" Wie die Beatsteaks ihren musikalischen Zoo generalüberholt und zusammengestellt haben, durfte die Internetgemeinde in den letzten Wochen beim Video-Podcast "The Road To Yours" erfahren. Nacheinander hat Radio Fritz-Moderator Chris Guse alle Mitglieder der Band zu Gast und lässt schon vor Veröffentlichung Details über das Album blicken.

Die Beatsteaks hätten sich dieses neue Album unglaublich einfach machen können: Eine nicht zu große Prise Beatsteaks-Bretter in zehn Tagen runterschrubben, noch zwei Teelöffel Wuhlheide-Moshpit dazu - zack fertig. Das wäre aber in etwa so spannend gewesen, wie Graffitis von U-Bahnen runterzuschrubben. Deswegen haben Arnim Teutoburg-Weiß und seine Jungs den großen musikalischen Zoo aufgemacht und zum Beispiel beim Track "L auf der Stirn" mit Deichkind kollaboriert: eingängig, radiotauglich, aber eines der Beatsteaks-Zoo-Tiere, das nicht so perfekte Federn wie der Pfau hat.

"Yours" kann sich in Sachen Artenvielfalt richtig sehen lassen – denn wer in der Gitarrenwelt nicht aussterben will, der paart sich mit anderer echter Musik. Und diese Kreuzung ist auf jeden Fall geglückt.

Am Freitagabend feiert sich die Band dann in kleinerem Rahmen mit einer Record Release Show im schnell ausverkauften Admiralspalast. Das Konzert streamt Radioeins live im Radio - und eine Woche später gibt es noch mehr "Yours" und Zoogeschichten beim letzten großen Open Air des Sommers - dem Lollapalooza im Hoppegarten.



Sendung: RadioFritzen am Morgen, Radio Fritz, 01.09.2007, 7 Uhr