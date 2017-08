Audio: 23.08.2017 | Inforadio | Nadine Kreuzahler

Berliner Musiklabel Noland - Radikale elektronische Musik aus Polen, Nigeria oder Pakistan

24.08.17 | 07:46 Uhr

Urbane elektronische Weltmusik - dafür steht Noland. Musiker aus Pakistan, Sri Lanka oder Indien veröffentlichen hier. Oft mit den Labelbetreibern gemeinsam, den Gebrüdern Teichmann, zwei Techno-DJs und Musikern. Nadine Kreuzahler hat einen von ihnen getroffen.

"Es geht uns bei Noland auch eigentlich um eine Auflösung der engen Schubladen, in denen Musik heute stattfindet", sagt Andi Teichmann. Der Labelbetreiber von Noland sitzt im Wohnzimmer seiner hellen, großen Altbauwohnung in Kreuzberg, die er mit Freundin und kleinem Kind bewohnt. Die Labelzentrale, lacht er. Die Idee zur neuesten EP, die im Herbst erscheint, ist hier entstanden, als das polnische Duo Non Human Persons zum Abendessen vorbeikam. "Die beiden haben ein altes Lied vorgespielt, was sie vor Jahren aufgenommen hatten. Ich war sofort begeistert davon und wollte einen Remix machen. Das ist nun die fertige Platte."

"Die Szene ist klein und sehr überschaubar"

Vieles bei Noland entsteht aus solchen Momenten heraus, aus Begegnungen, Jam-Sessions und Reisen. Vor zwei Jahren organisierten die Gebrüder Teichmann ein Musikercamp in Pakistan, gemeinsam mit dem Goethe-Institut. "Die Szene ist klein und sehr überschaubar", sagt Teichmann.



Meist seien die Leute schon vorher zum Studieren in Europa gewesen, sei eine gebildete Mittelklasse. Deren Eltern stammten aus einer Zeit, als Pakistan noch offener gewesen sei. Das merke man, auch weil die Eltern ihre Kinder unterstützten, obwohl vor allem Frauen nur eingeschränkt Musik machen könnten. "Und da passiert so eine ganz fantastische eigene eklektische Musik."

Von überall bringen sie neue Musik mit

Zwei Wochen lang lebten und jammten die Gebrüder Teichmann gemeinsam mit Musikern und Musikerinnen aus Pakistan, Frankreich, Finnland, Berlin, Hamburg und den Malediven in einem großen Haus in Karachi, immer in unterschiedlichen Konstellationen. Fast alle Sessions nahmen sie auf. Daraus entstanden die Karachi-Files: das erste Album bei Noland und der Startschuss für das Label.



Auch in Sri Lanka und Mexiko organisierten sie Soundcamps, reisten für Projekte nach Kenia und Indien. Von überall brachten sie neue Musik mit, von Kalab aus Jaipur zum Beispiel radikale Elektronika. Nicht zu verorten. Weit weg von allen Klischees und Erwartungen. "Dabei nehmen wir immer noch oft wahr, dass vor allem die Musik, die nicht aus den Hot Spots wie New York oder London komme, als etwas Exotisches gewünscht ist. Es ist nicht vorgesehen, dass radikale elektronische Musik aus Indien kommen kann."

infos im netz Gebrüder Teichmann

Geld verdienen kann man damit nicht

Andi und Hannes Teichmann legen seit den Neunzigerjahren als Gebrüder Teichmann in Techno-Clubs auf und organisieren Club-Abende in Berlin, spielen aber auch mit ihrem Vater Uli Teichmann, einem Multi-Instrumentalisten, improvisierte Live-Konzerte.



Im September erscheint bei Noland zum ersten Mal seit fünf Jahren ein neues eigenes Album der beiden. Das Label sieht Andi Teichmann eher als Plattform und Netzwerk. Geld verdienen könne man damit jedenfalls nicht. Stattdessen würden sie sich das Label leisten, weil sie wollen, dass diese Musik gehört wird.