Eine unter Claus Peymanns Intendanz am Berliner Ensemble entstandene Brecht-Inszenierung ist künftig an Dieter Hallervordens Schlosspark Theater zu sehen. "Die Kleinbürgerhochzeit" unter der Regie von Philip Tiedemann lief 17 Jahre lang am Berliner Ensemble. Darin spielt unter anderen Carmen-Maja Antoni ("Krauses Glück").

Peymann habe der Übernahme mit der Originalbesetzung ans Schlosspark Theater begeistert zugestimmt, sagte Theaterintendant Hallervorden am Dienstag. "Ich freue mich, dass das Stück, das sonst in der Versenkung verschwinden würde, erhalten bleibt", so Hallervorden. Schauspielerin Antoni ergänzte, sie habe noch nie in West-Berlin Theater gespielt.