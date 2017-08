Das Publikum ist wesentlich jünger als die Band, Baseballkappen wohin man schaut, Haschgeruch liegt in der Luft, ein Aufschrei geht durch die Menge als die ersten Beats starten. Ausverkauft ist es nicht, aber ein paar tausend wilde Fans hüpfen jetzt so heftig, dass der feine Kiesboden vor der Bühne nur so staubt.

Perkussionist Eric Bobo kommt dazu, hat ein paar Mal auf seine Congas und ruft: "Berlin, are you motherfuckin' ready?" Und ja, Berlin ist "motherfuckin' ready".

Kurz vor 21:00 Uhr geht es los: DJ Muggs kommt auf die Bühne in der Zitadelle Spandau, klettert hinter seinen schwarzen, altarähnlichen DJ Tisch, wirft Laptops und Turntables an, stülpt sich einen riesigen Kopfhörer über.

Klar ist der Sound von Cypress Hill nicht mehr brandaktuell, sondern klingt eben nach 1990er, aber den Musikern merkt man die 26 Jahre Karriere eher positiv als negativ an. Mit großer Freude lassen sie die Leute immer wieder 'Hey, ho' singen, teilen die Menge in zwei Hälften ein und lassen sie sich gegenseitig mit einem Stakkato an Fuck Begriffen beschimpfen. Um danach zu sagen: "Jetzt vertragt euch wieder, wir wollen doch alle dasselbe. Genau."

Cypress Hill sind bekennende Kiffer und setzen sich seit langem für die Legalisierung von Canabis ein. Einen Haufen Songs haben sie über Hasch geschrieben, einige davon spielen sie jetzt als schräges, aber lustiges Medley. Rapper B-Real steckt sich dazu mitten auf der Bühne einen dicken Joint an, singt mit Tüte in der Hand weiter und wird dafür tosend beklatscht.

Selten sieht man so viele Menschen kollektiv Rauschmittel verherrlichen. Außer auf dem Oktoberfest vielleicht. Dann scratcht der DJ noch zwei anständige Soli, die klingen, wie New York in den 1980er ausgesehen haben muss und mit Insane in the Brain gibt es unerwartet mitten im Set den Überhit.

Aber dann am Ende die große Enttäuschung: Nach nur höchstens 80 Minuten ist Schluss. Das ist frech für eine Band, die acht Studioalben veröffentlicht hat und um die 50 Euro Eintritt nimmt. Das so ergebene Berliner Publikum hätte an diesem Abend mehr verdient.