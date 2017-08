Erinnerung an erstes Maueropfer

Lange hat der Bruder eines erschossenen DDR-Flüchtlings gegen das Vergessen angekämpft. Der Berliner Jürgen Litfin richtete den DDR-Grenzturm an der Kieler Straße als kleines Museum ein. Jetzt will er die kleine Gedenkstätte abgeben.

Der Berliner DDR-Grenzturm an der Kieler Straße im Bezirk Mitte wird am Donnerstag Teil der Berliner Mauer-Stiftung. Der bisherige Betreiber des Grenzturms, der 77-jährige Jürgen Litfin, übergibt ihn an den Stiftungsdirektor Axel Klausmeier.

Liftin hatte den Wachturm zur Erinnerung an seinen getöteten Bruder als Gedenkstätte hergerichtet. Er war das erste Berliner Maueropfer und gezielt von DDR-Transportpolizisten im Humboldthafen nur wenige Tage nach der Teilung Deutschlands erschossen. Der denkmalgeschützte Postenturm am Spandauer Schifffahrtskanal steht nur unweit der Stelle, an der Günter Litfin umgebracht wurde.

Durch das DDR-Grenzregime starben an der Berliner Mauer nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen.