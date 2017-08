Video: aktuell | 30.08.2017

Nach fast 40 Jahren Gastspielbetrieb - Hallervordens "Wühlmäuse" bekommen festes Ensemble

30.08.17 | 17:20 Uhr

Zurück zu den Anfängen: 1960 gründete Dieter Hallervorden das Berliner Kult-Kabarett "Die Wühlmäuse" mit Kollegen. Doch aus dem festen Ensemble wurde ein Gastspieltheater. Jetzt - nach fast 40 Jahren - gibt es wieder einen festen Kabarettistenstamm.



An Dieter Hallervordens Berliner Kabarett-Theater gibt es wieder feste "Wühlmäuse". Am Mittwoch stellte Hallervorden sein neues Ensemble vor. Es sind die ersten fest beschäftigten Kabarettisten für die "Wühlmäuse" seit fast 40 Jahren. Sein Herzenswunsch sei es gewesen, noch einmal zu sagen: "Komm lass uns an die Anfänge anknüpfen und diesem Theater wieder ein eigenes Ensemble geben", sagte Hallervorden. "Ich habe 'Die Wühlmäuse' 1960 zusammen mit Kollegen gegründet. Es hat nie öffentliche Förderung bekommen und auch nie danach verlangt", so der 81-Jährige. "Als satirisches

Kabarett kann man ja nicht sagen, dass man von der Hand, auf die man ständig schlägt, auch noch Geld haben will."



Lange waren die Wühlmäuse ein Gastspieltheater

Da Hallervorden in den vergangenen Jahrzehnten so viel für Fernsehen und Film beschäftigt war, seien die "Wühlmäuse" seit Langem ein reines Gastspieltheater gewesen. "Stars wie Bruno Jonas, Mathias Richling und Dieter Nuhr gaben sich dort die Klinke in die Hand. Aber ich habe mir gesagt: Eigentlich hast du die 'Wühlmäuse' ja mal als Ensemble-Kabarett gegründet", sagte Hallervorden. Zu den neuen "Wühlmäusen" gehören Birthe Wolter, bekannt aus der "Schillerstraße", Mathias Harrebye-Brandt ("Küstenwache"), Santina Maria Schrader ("Soko Wismar") sowie Robert Louis Griesbach, der bereits seit 2001 regelmäßig bei den "Wühlmäusen" auftritt.



Die neuen "Wühlmäuse" geben am 1. September mit "Ver(f)logene Gesellschaft" ihren Einstand. Das Stück über vier auf dem Flughafen gestrandete Passagiere sei "ein kabarettistischer Einblick in die deutschen Befindlichkeiten zwischen Integration und PKW-Maut", kündigte das Theater an.