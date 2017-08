Seit 2014 zahlt die Stadt Potsdam jedes Jahr eine Million Euro an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg - damit der Eintritt in den Park Sanssouci kostenlos bleibt. Diese Regelung läuft Ende 2018 aus. Ab 2019 könnte deshalb Eintrittsgeld für den Park fällig werden. Denn Potsdam will die Kosten nicht länger tragen, sondern sieht den Bund und die Länder Berlin und Brandenburg in der Pflicht. Sollten weder Bund noch Länder das Geld aufbringen, werde Potsdam für einen Zeitraum von fünf Jahren maximal eine Million Euro für den Park Sanssouci zahlen. Das kündigte der für Finanzen zuständige Potsdamer Bürgermeister Burkhard Exner (SPD) am Dienstag an.