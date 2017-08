Kategorie "Beste Sendung" - Fritz und Radioeins für Radiopreis 2017 nominiert

24.08.17 | 12:05

Daumen drücken! Mit Fritz und Radioeins sind gleich zwei Programme des rbb für den Deutschen Radiopreis 2017 in der Kategorie "Beste Sendung" [deutscher-radiopreis.de] nominiert worden. Die Ping-Pong-Show auf Fritz [fritz.de] mit Claudia Kamieth und Chris Guse sowie die Radioeins Radio Show [radioeins.de] mit Britta Steffenhagen und Magnus von Keil. Sie konkurrieren gemeinsam mit dem Radioformat "ANTENNE BAYERN bei der Arbeit" (ANTENNE BAYERN) um die begehrte Auszeichnung. Wer sie gewinnt, wird bei der Preisverleihung am 7. September in Hamburg bekannt gegeben. Peter Maffay überreicht als Laudator die Trophäe.



Diskussion ohne Scheuklappen: Die "Ping-Pong-Show" bei Fritz

Immer freitags laden die Fritz-Moderatoren Claudia Kamieth und Chris Guse Berlin und Brandenburg zum Debattierclub ohne intellektuelle Scheuklappen ein: Ab wann ist man cool? Ab wann ist man rechts? Ab wann ist man kein Kind mehr? Seit über 50 Sendungen besprechen Kamieth und Guse in der Ping-Pong-Show [fritz.de] eine Frage des Tages. Mit ihren Hörern sezieren sie das Thema, bis eine neue Definition entsteht. Diese wird am Ende der Sendung vorgetragen und bis zur nächsten Woche in den sozialen Netzwerken zur Diskussion gestellt. Auf Twitter, Facebook und medium.com werden die Erkenntnisse verhandelt. Gesendet wird zwei Stunden lang aus dem Fräulein Fritz [fritz.de], dem Fritz-Studio mitten in Kreuzberg – durch Scheiben getrennt von einer Bar. Die Telefonleitungen sind offen, die Türen sind offen. Jeder kann und soll genau das einwerfen, was Bauch und Verstand zur Frage des Tages sagen. Mit Leidenschaft am Hier und Jetzt gepaart mit Unsinn und Freude einer immerwährenden Pubertät geben die Moderatoren die Laufrichtung vor: Alles ist erlaubt, außer Spießigkeit, Ödnis und Menschenverachtung.



Live und mundgemacht: Die "Radioeins Radio Show"