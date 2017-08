Audio: 24.08.2017 | Inforadio | Maria Ossowski

Saisoneröffnung der Berliner Philharmoniker - Der Abschied des Simon Rattle beginnt

25.08.17 | 07:51 Uhr

16 Jahre an der Spitze der Philharmoniker finden ein Ende: Am Freitag beginnt für Simon Rattle seine letzte Saison als Chefdirigent in Berlin. Welches Stück er und sein Orchester zum Auftakt spielen, war für Rattle gar keine Frage. Von Maria Ossowski

Es ist sein absolutes Lieblingsstück. Und es ist seine letzte Saison bei den Berliner Philharmonikern. Also blieb Simon Rattle gar keine andere Wahl. "Wir haben seit vielen Jahren und immer noch in Großbritannien so ein Programm, das heißt 'Desert Island Discs': Welche acht CDs nehme ich mit auf eine einsame Insel?", erklärte Rattle. Als er dann gefragt wurde, welches Stück er mitnehmen würde, war für ihn die Antwort klar: Haydns Schöpfung. "Es ist eines der Stücke, die dich am glücklichsten machen, weil du weißt, dass du lebst. Das Stück nimmt die Hälfte der Musik des nächsten Jahrhunderts vorweg. Ich kann mir keinen schöneren Saisonbeginn vorstellen." Auch für das Orchester ist Haydns Schöpfung, vor 219 Jahren triumphal in Wien uraufgeführt, die ideale Präsentation für den scheidenden Chefdirigenten. "Wir sind ganz beistert'", sagte Olaf Maninger, Solocellist bei den Berliner Philharmonikern. Damals bei der Wahl eines neuen Chefdirigenten sei die Verbundenheit Rattles mit Haydn einer der Gründe gewesen, sich für den Briten zu entscheiden. "Dass das jetzt das Eröffnungskonzert seiner letzten gemeinsamen Spielzeit mit uns als Chefdirigent wird, ist natürlich wunderbar."

Haydn wollte keinen Zwischenapplaus

Haydns Oratorium über die Erschaffung der Welt hat bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt. Haydn musste für die erste öffentliche Darbietung unter Anwesenheit des Kaisers Handzettel drucken lassen, dass man bitte nicht zwischendurch Beifall klatschen sollte, da sonst die Wirkung des Ganzen zerstört würde. Nach Drucklegung der Partitur verbreitete sich das Werk in Windeseile in ganz Europa. Nie, so schrieb ein damaliger Kritiker, habe ein musikalisches Kunstwerk eine solche Sensation erregt und ein so ausgebreitetes Publikum gefunden. Ein Jahrhundertwerk, das im Chaos beginnt, pittoreske Naturschilderungen folgen lässt, die im Schöpfungsakt ihren Höhepunkt finden. Wie Sir Simon das dirigieren wird? Maninger hat schon eine Vorstellung – obwohl die letzte Aufführung zehn Jahre her sein dürfte. "Die Exegese der Musik über den Text ist für ihn und für Haydn – da ist er dem Autor sehr nah – das Wesentliche, das Wichtigste. Das ist im besten Sinne Programm-Musik und natürlich das Thema der Themen. Was kann man mehr wollen", sagt der Cellist.

Rote Linien gibt es für Rattle nicht

Elsa Dreisig, Mark Padmore, und Florian Boesch sind die Solisten, Gijs Leenaars hat den Rundfunkchor Berlin einstudiert. Vor diesem Mammutwerk wird "Ein kleines symphonisches Gedicht" von Georg Friedrich Haas die Zuhörer einstimmen. Ein spannendes Tapas, nenne Rattle das, sagte Maninger. "Ich bin ganz gespannt, wie das wirkt. Das kann man nach dem ersten Durchspielen noch gar nicht sagen. Solche Musik braucht immer etwas Zeit, in die Gene des Orchesters zu gehen", so der Musiker. Das Spannendste sei, was eine solche Musik des 21. Jahrhundert mit einem Konzert-Publikum und der Atmosphäre mache. Der Saisonauftakt ist für Rattle auch noch einmal Anlass zu Rückblick: "Bei der letzten Saison, vor allem nach 16 gemeinsamen Jahren, überlegst du dir, welche Höhepunkte es gab. Und: Warum habe ich dies und das nicht gemacht und sollte ich etwas anderes nochmal machen?" Ein Kollege habe ihn einmal zu ihm gesagt, in Deutschland gebe es immer rote Linien, die man nicht überschreiten dürfe, und welche seine mit den Philharmonikern gewesen sei? Es gebe keine, sagt Rattle. "Zwanzig Stücke würde ich wieder und immer wieder machen wollen. Dazu gehört von Richard Strauß 'Heldenleben'. Ein Berliner Philharmoniker sagte mir mal: Simon, kennst du das Geheimnis dieses Stückes? Nur 200 Menschen weltweit lieben es wirklich, aber die sind alle Dirigenten."