Im laufenden Haushalt stelle das Land jährlich bereits 14 Millionen Euro für den Unterhalt der Stiftung bereit, so Görke. Der Betrag sei in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 veranschlagt worden. Mit dem neuen Masterplan stehen nach Angaben der Stiftung unter anderem Arbeiten an den Römischen Bädern in Potsdam sowie am Schloss auf der Pfaueninsel in Berlin besonders im Blick.



Das zweite Sonderinvestitionsprogramm sei ein Schritt voran bei der Sicherung der preußischen Schlösser und Gärten, betonte Kulturministerin Martina Münch (SPD). Die Bewahrung des herausragenden kulturellen Erbes sei ein wichtiges Ziel des Landes.



Jährlich werden die Schlösser und Gärten der Stiftung von mehr als 1,5 Millionen Touristen besucht. Zur Stiftung gehören in Berlin und Brandenburg 300 Gebäude und 750 Hektar Gärten und Parkanlagen. Die Schlösser und Gärten von Potsdam-Sanssouci gehören zum Unesco-Weltkulturerbe.

