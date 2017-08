Nach Angaben der Künstler auf dem Uferhallen-Areal ist das Gelände in Berlin-Mitte verkauft worden. An dem Millionen-Deal sollen die Samwer-Brüder beteiligt sein. Die Zukunft der Ateliers sehe düster aus, sagt der Chef des Berliner Künstlerverbandes.

Das Gelände mit drei Wohnhäusern soll nach Angaben der Mieter für etwa 27 Millionen Euro den Eigentümer wechseln. Erst vor zehn Jahren war das damals 38.000 Quadratmeter große ehemalige BVG-Gelände an die eigens dafür gegründete Aktiengesellschaft Uferhallen AG veräußert worden. Damals lag der Kaufpreis bei sechs Millionen Euro. Teile des Geländes waren in der Zwischenzeit bereits verkauft worden.

Käufer ist laut Pressemitteilung der Mieter das Unternehmen Augustus Capital. Nach einem Bericht des Online-Magazins "digital kompakt" gehört es zum Firmengeflecht der drei Samwer-Brüder. Die Unternehmensgründer von Rocket Internet sind unter anderem durch ihre Investition in Zalando bekannt geworden. Eine Bestätigung des Verkaufs gibt es von Seiten der Uferhallen AG bisher nicht.

Der Geschäftsführer des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlin (bbk berlin), Bernhard Kotowski, hält die Pressemitteilung der Mieter für glaubhaft. Diese Entwicklung sei für die Künstler und den Bezirk denkbar schlecht, so Kotowski gegenüber rbb|24. "In zwei bis drei Jahren wird auf dem Grundstück kein Künstler mehr sein", so seine Befürchtung. "Der genannte Kaufpreis ist so hoch, dass dieser über die derzeitige Nutzerstruktur nicht zu finanzieren ist. Das ist ein Spekulationspreis."

Auch die Mieter des Areals fürchten, verdrängt zu werden. Sie werfen den Hauptaktionären der Uferhallen AG vor, vom ursprünglichen Ziel, das Kulturareal langfristig zu erhalten, abgekommen zu sein. Das Gelände ist denkmalgeschützt. Neben den Ateliers gibt es ein Café, ein Kindermuseum und den legendären Piano Salon Christophori.