Jetzt also doch: Die Berliner Sammlerfamilie Bastian gibt ihr Galeriehaus als Schenkung an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Familie teilte mit, dass die Übertragung bereits notariell beglaubigt sei. Das 2.000 Quadratmeter große Gebäude direkt gegenüber der Museumsinsel in Berlin, in dem sich momentan noch die Galerie Bastian befindet, soll als Zentrum für kulturelle Bildung genutzt werden. Entworfen wurde das Gebäude von dem Architekten David Chipperfield, der unter anderem die Eingangshalle des Neuen Museums gestaltet hat.

Die Schenkungsabsichten haben bereits im Herbst 2016 für Aufsehen gesorgt. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, nannte den Schritt damals eine "große mäzenatische Geste". Anfang des Jahres zog die Familie dann ihre Schenkung wieder zurück. Die Begründung lautete, dass die emotionale Bindung an das Haus doch zu groß sei. Wie es zu dem erneuten Sinneswandel kam, ist nicht bekannt.

