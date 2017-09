Die Schauspieler Dagmar Manzel und Ulrich Matthes werden mit dem "Goldenen Vorhang" des Berliner Theaterclubs geehrt. Die Mitglieder wählten die beiden Berliner zu den beliebtesten Darstellern der Saison, wie der Verein am Freitag mitteilte. Die Auszeichnung soll im November im Deutschen Theater vergeben werden.



Manzel (59) erhält den "Goldenen Vorhang" unter anderem für ihre Darstellungen in "Glückliche Tage", "Gift" und "Die Perlen der Cleopatra". Matthes (58) überzeugte etwa mit den Stücken "Tod eines Handlungsreisenden", "Das weite Land" und "Der Mensch erscheint im Holozän". Beide heben neben dem Theater auch in verschiedenen TV- und Kinoproduktionen mitgewirkt.



Der Theaterclub hat eigenen Angaben zufolge fast 23.000 Mitglieder. Sein Ziel ist es, alle Bevölkerungsschichten für das Theater zu gewinnen.



Der jährlich ausgelobte "Goldene Vorhang" sei die einzige Auszeichnung für Schauspieler, die vom Publikum direkt vergeben werde, hieß es. Frühere Preisträger waren unter anderem Katharine Mehrling, Anika Bauer, Dieter Hallervorden und Walter Plathe.