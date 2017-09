Streit um Intendant Dercon - Besetzer bespielen die Volksbühne in Eigenregie

24.09.17 | 16:45 Uhr

Die Besetzer der Volksbühne haben ein Tagesprogramm veröffentlicht, mit dem sie die Volksbühne nun bespielen wollen. Am Samstagabend mussten sie die Türen wegen des großen Interesses schließen. Intendant Dercon fordert nun ein Eingreifen der Politik.

Die Aktivisten, die seit Freitagabend die Berliner Volksbühen am Rosa-Luxemburg-Platz besetzt halten, haben für Sonntag ein neues Tagesprogramm veröffentlicht. Darunter finden sich Kinderschminken, experimentelle Kurzfilme, aber auch eine Vollversammlung und ein Treffen stadtpolitischer Initiativen. Hinter der Besetzung steckt das Künstlerkollektiv "Staub zu Glitter". Für die kommenden drei Monate sei ein Programm unter anderem aus Gastspielen, Festivals und Tagungen geplant, so die Aktivisten bei der Besetzung am Freitag. Zur Umsetzung ihrer Ziele hätten die Besetzer einen Verein und eine Stiftung gegründet. Hintergrund ist der Streit um Chris Dercon als neuer Intendant der Volksbühne.



Aktivisten im Foyer der Volksbühne.

Einlass-Stopp am Samstagabend

Weil der Andrang so groß war, hatten die Aktivisten am Samstagabend allerdings einen Einlass-Stopp verhängen müssen. Mehr als 500 Leute seien aus Sicherheitsgründen nicht in den Räumen erlaubt, heiß es in einer Nachricht über Twitter.



Räumung nicht geplant - Bitten um Sachspenden

Wenige Stunden nach der Besetzung hatten unter anderem Intendant Chris Dercon und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) über das weitere Vorgehen verhandelt. Die Gespräche endeten vorläufig "ergebnisoffen", erklärte die Volksbühne am Samstag auf ihrer Facebook-Seite. Bis tief in die Nacht habe es Gespräche zwischen den Aktivisten, der Kulturverwaltung und dem Volksbühnenteam gegeben, sagte der Sprecher des Theaters Johannes Ehmann der Deutschen Presse-Agentur. Auch Intendant Chris Dercon und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) waren dabei.

Am Sonntagnachmittag dann hieß es in einer Erklärung von Dercon und seiner Programmdirektorin Marietta Piekenbrock: "Wir fordern, dass die Politik jetzt dringend ihrer Verantwortung nachkommt und handelt." Sie verurteilten die Besetzer und deren Anliegen nicht und erklärte, die stadtpolitischen und sozialen Themen der Aktivisten seien wichtig für die Hauptstadt. Allerdings störten sie sich am Vorgehen der Initiative: "Wir verurteilen die unverantwortliche Art und Weise, wie sie sich am Freitagnachmittag das Haus gegriffen haben."



Die Aktivisten haben bis in die Nacht mit Intendant Dercon und Berlins Kultursenator Klaus Lederer verhandelt.

Dercon könnte Probenbetrieb am Montag einstellen

Die Kassen im Theater blieben nun vorerst geschlossen, erklärte das Volksbühnen-Team weiter. Den Mitarbeitern sei die Arbeit dort unter den aktuellen Umständen nicht zuzumuten. Intendant Dercon teilte mit: "Sollte die Besetzung am Montag noch andauern, sind wir gezwungen, den Probenbetrieb an der Volksbühne einzustellen." In dem Haus am Rosa-Luxemburg-Platz sind erst ab November Aufführungen des Dercon-Teams geplant. Derzeit finden Vorstellungen nur am zweiten Spielort auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof statt. Das Theater erklärte, dass die geplanten Vorstellungen dort selbstverständlich stattfänden. Von den Aktivisten erwarte man, dass sie die Hausregeln beachteten, das Haus nicht beschädigten und den Mitarbeitern "friedlich" begegneten. "Und, bitte, lüftet mal!"

Klaus Lederer übt Kritik an Aktivisten

Klaus Lederer kritisierte die Besetzung der Volksbühne via Facebook: Der Kampf um Freiräume sei wichtig und notwendig. Der Kampf um Freiräume könne jedoch nicht dadurch geführt werden, dass existierende Freiräume privatisiert und unter "angemaßte Kontrolle gestellt werden", so Lederer. "Zur Kunstfreiheit gehört auch, sie den anderen zu gestehen", hieß es weiter. Der Kultursenator zeigte sich aber auch gesprächsbereit. Es würden Angebote gemacht, die es den Besetzern ermöglichten, "ihre Positionen in einem vereinbarten Rahmen auszudrücken."



Künstlerkollektiv: Protest wird friedlich verlaufen

Eine Sprecherin des Künstlerkollektivs "Staub und Glitzer" hatte kurz nach der Besetzung mitgeteilt, man ziele mit der Aktion auf eine Neuausrichtung des Theaters und fordere vom Kultursenat, dem Intendanten Chris Dercon "eine andere, angemessenere Wirkstätte" zur Verfügung zu stellen. Dercon selbst aber greife man mit der Aktion nicht an.

"Wir nehmen das Theater in Besitz und erklären es zum Eigentum aller Menschen", hieß es. Im Gebäude der Volksbühne solle hingegen ein "Parlament der Wohnungslosen" und ein "Anti-Gentrifizierungszentrum" entstehen. Der Protest werde friedlich verlaufen, hieß es.

Die Besetzer wollen auch allgemein gegen Verdrängung und Gentrifizierung in Berlin protestieren.

"darstellende theaterperformance" zuvor im Internet angekündigt

Im Internet hatte das Kollektiv die Besetzung bereits angekündigt als eine "darstellende theaterperformance". Das Haus solle dauerhaft übernommen werden, hieß es auch auf der Seite.

Am Theater gibt es seit Monaten ein Streit um den Kurs des neuen Intendanten Chris Dercon. Dem Belgier wird von Kritikern unter anderem vorgeworfen, er wolle aus dem traditionsreichen Theater eine Abspielstätte von Fremdproduktionen machen.

Sendung: Abendschau, 24.09.2017, 19.30 Uhr