Eine Gruppe von Aktivisten und Künstlern hat am Freitag die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz besetzt. Hinter der Aktion steckt ein Künstlerkollektiv. Damit geht der Protest gegen Chris Dercon als neuen Intendanten des Theaters weiter.

Aktivisten mit Rucksäcken und Schlafsäcken haben am Freitagnachmittag die Berliner Volksbühne besetzt. Es handele sich um eine Kunstaktion, sagte ein Teilnehmer. Die Volksbühne werde soeben von einigen hundert Menschen betreten, twitterte einer der Besetzer am Nachmittag.

Sie kündigte auch an, der Protest werde friedlich verlaufen. "Es wird keine Wand beschmiert und kein Holz zerkratzt", fügte sie hinzu.

Sie positionierte sich auch gegen die Verdrängung und Gentrifizierung in Berlin allgemein. "Wir nehmen das Theater in Besitz und erklären es zum Eigentum aller Menschen", hieß es. Im Gebäude der Volksbühne solle hingegen ein "Parlament der Wohnungslosen" und ein "Anti-Gentrifizierungszentrum" entstehen.

Hinter der Aktion steckt offenbar das Künstlerkollektiv "Staub zu Glitzer". Sprecherin Rosalie Rabe-Blum sagte am frühen Freitagabend in einer Rede auf den Stufen der Volksbühne, man wolle eine Neuausrichtung des Theaters. Der Kultursenat werde dazu aufgefordert, dem Intendanten Chris Dercon "eine andere, angemessenere Wirkstätte" zur Verfügung zu stellen.

In den kommenden drei Monaten sei ein Programm unter anderem aus Gastspielen, Festivals und Tagungen geplant. Zur Umsetzung ihrer Ziele hätten die Besetzer einen Verein und eine Stiftung gegründet. Rund 100 Menschen hätten die Aktion seit Monaten geplant.

Mehrere Hundert Menschen verfolgten das Statement im Foyer vor Ort. Der Schauspieler Ben Becker äußerte sich positiv zur Aktion: "Spitzenmäßig, endlich passiert mal was", sagte er der Abendschau. Er kritisierte Dercon: Ich weiß nicht, was da kommt. Aber die Art und Weise, wie man etwas übernimmt - da liegt glaube ich die Krux", so Becker zum neuen Intendanten.