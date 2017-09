Robin Ticciati in der Philharmonie - Der Neue ist da

27.09.17 | 11:10 Uhr

Nach Justin Doyle beim RIAS Kammerchor und Vladimir Jurowski beim Rundfunksinfonie-Orchester hat nun das Deutsche Symphonie Orchester seinen "Neuen" vorgestellt. In der ausverkauften Philharmonie in Berlin. Von Jens Lehmann.

Der "Neue". Wie das klingt. Man fühlt sich sofort wie ein gestrenger Vater, dem gerade verschüchtert der neue Freund der Tochter vorgestellt wird. Er sieht ja schon nett aus mit seinem wuscheligen Haar, den strahlenden Augen, dem jungenhaften Charme. Eine Mischung aus Gustavo Dudamel, Simon Rattle und Orlando Bloom. Aber es geht ja nicht nur ums Äußere. So ein erstes Treffen mit der Familie kann ja auch so ganz schön in die Hose gehen. Eisiges Schweigen bei Tisch - unangenehme Gespräche über Politik oder so.

Vogelstimmen und barocke Leichtigkeit

Und was sind das für Misstöne zu Beginn des Konzertes? Ah, es ist das Chaos am Beginn der Schöpfung, aus dem sich erst langsam die Elemente lösen und um die Vorherrschaft ringen. Jean-Féry Rebel hat 1737 Unerhörtes komponiert - voller Dissonanzen, rasender Läufe, aber auch bäuerischer Tänze. Robin Ticciati kitzelt noch den letzten Effekt aus dem Werk, ohne dabei die barocke Leichtigkeit zu verlieren. Ob man dazu wirklich Vogelstimmen-Pfeifen im Rund der Philharmonie oder zwei Geigerinnen im Ringelreihen braucht, darüber lässt sich streiten. Sicher ist: Ticciati hat in einem Interview vor seinem Amtsantritt "mehr Theater im Konzertsaal" angekündigt. Daran hält er sich.

Bei Thomas Larchers Zweiter Symphonie muss man da gar nicht viel für tun. Auch der österreichische Komponist setzt voll auf Effekte - vor einem sitzt jetzt die ganz große romantische Besetzung, plus sechs Schlagzeuger, Klavier, Celesta und Akkordeon. Larchers Musik ist abwechslungsreich, irgendwo zwischen Ives, Messaien und Pärt - und sie funktioniert auch ganz ohne den Hintergrund der Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer, auf die der Komponist mit seiner Sinfonie reagieren wollte.

Die perfekte Synthese

Die Programmauswahl an diesem Abend, lässt einen ins Schwärmen geraten. Erschien mir Richard Strauss' Tondichtung "Also sprach Zarathustra" erst ziemlich abgeschmackt - ein bisschen "Odyssee im Weltraum"-Mystik zu Beginn der Amtszeit, wird dieses rätselhafte Riesenwerk doch zur perfekten Synthese dieses Konzertabends. Seien es die erdigen Tiefen und die verspielten Läufe, die einem schon aus Rebels Elementen bekannt sind, seien es die vielen Solo-Passagen, in denen vor allem Konzertmeister Wei Lu, Bratscherin Annemarie Moorcroft und Trompeter Falk Maertens glänzen, seien es die abrupten Stimmungswechsel vom krachenden Orchestertutti zur Elegie für Streichquartett, wie sie auch bei Larcher zu hören waren - mit einem Mal fügt sich alles zusammen.

Und Robin Ticciati dirigiert das alles so souverän, spornt das Symphonie-Orchester immer wieder strahlend an, reißt die Musiker mit - da kann selbst der strengste Patriarch nichts mehr gegen ihn haben. So ein netter junger Mann. Der darf gerne wiederkommen! Beitrag von Jens Lehmann.