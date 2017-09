Theaterkritik | Saisonauftakt am Gorki - Screwball-Kunst mit zu viel Pathos

15.09.17 | 08:05 Uhr

Mit zwei Uraufführungen ist das Berliner Maxim-Gorki-Theater am Donnerstag in die neue Spielzeit gestartet: "Skelett eines Elefanten in der Wüste" erzählt effektreich aus dem zerbombten Syrien. Yael Ronen bildet eine "Roma Armee " – mit gemischtem Erfolg. Von Fabian Wallmeier

Was für ein Auftakt! Der Schwede Lindy Larsson, auf Stöckelschuhen und im Paillettenkleid, tritt mit dem Akkorden auf die Bühne und singt auf Deutsch ein Lied seiner Landsfrau Zarah Leander: den rassistischen Schmachtfetzen "Von der Puszta will ich träumen", auch das heute gottlob verpönte Wort "Zigeuner" singt er. Dann stellt Larsson seine sieben Mitspielerinnen und Mitspieler vor: mit knappen Zuschreibungen, kraftvoll und sehr, sehr witzig. Die meisten von ihnen verbindet: Sie sind Roma, aus den unterschiedlichsten Teilen Europas – "Gypsyland Europa" steht groß auf dem Vorhang, durch den sie alle auf die Vorderbühne treten. Aber schon in dieser kurzen Vorstellung machen sie klar: Die Identität als Rom oder Romni ist wichtig – aber sie ist nicht alles. Wir sind schwul, hetero, queerfeministisch und vieles mehr, lassen sie Larsson zu Protokoll geben.

Mehr zum Thema Umfrage von "Theater heute" - Berliner Volksbühne ist "Theater des Jahres" Frank Castorf zeigt es nach seinem Ende als Intendant der Berliner Volksbühne noch einmal allen. Zusammen mit seinem Team ist er im jährlichen Bühnenranking der deutschsprachigen Theaterkritiker an die Spitze gewählt worden.



Nummernrevuehafter als sonst

"Roma Armee " heißt die neueste Arbeit von Yael Ronen, die dem Maxim-Gorki-Theater unter anderem mit den zum Theatertreffen eingeladenen Stücken "Common Ground" und "The Situation" zuverlässig Hits geliefert hat. Wieder hat Ronen das Stück mit einem Ensemble erarbeitet, dieses Mal basierend auf einer Idee der Schwestern Sandra und Samonida Selimović, zweier Roma aus Wien mit serbischer Herkunft. Der Abend ist ein typischer kunstvoller Ronen-Mix aus harten Themen und schneller Screwball-Comedy, dieses Mal mit besonders viel Musik- und etwas nummernrevuehafter als sonst. Es geht um Klischees, das Hadern mit der eigenen Identität, die Armut vieler Roma, ihre noch immer andauernde Verfolgung und Ausgrenzung bis hin zur Zwangs- und vorgeblich freiwilligen Selbststerilisation. Die Roma im Stück steigern sich mehr und mehr in Wut – und gelangen zu der Erkenntnis, dass das weiße Europa nun für seine Verbrechen zur Verantwortung gestellt werden muss: Eine "Roma Armee " muss gegründet werden.

"Carmen"? Nein danke

Doch bevor es dem weißen Europäer im Theatersitz gerade etwas ungemütlich wird, hat sich die Armee schon blutig von selbst erledigt. Dann folgt ein Schnitt, wie ihn so geschmackssicher auf deutschen Bühnen wohl nur Yael Ronen hinbekommt: Orit Nahmias und Mehmet Ateşçi treten nach vorn und lamentieren: Sie seien ja noch nicht so richtig zu Wort gekommen bisher, als einzige Nicht-Roma. Und dabei hätten sie so viel zu erzählen gehabt zum Minderheiten-Thema! Doch hier soll es ja nun um Roma gehen. "Carmen" hätten sie spielen wollen, die Kostüme haben sie sogar dabei – aber das hätten die Roma ja leider abgelehnt. Yael Ronen ist auch eine Meisterin der lakonischen Schlusspointe - eigentlich. Doch an diesem Abend ist das Ende ganz dem Pathos verschrieben – minutenlang, ungebrochen und bisweilen unangenehm kitschig. Worauf sie stolz sind, tragen alle acht Darstellerinnen und Darsteller der Reihe nach vor. Dann, was sie sich wünschen innerhalb der eigenen Community, im Miteinander mit anderen Roma-Communities und als Roma innerhalb der Gesamtgesellschaft. Dann folgt ein Monolog von Simonida Selimović: Sie skizziert mit bebender Stimme eine Vision, in der alle gemeinsam in die Zukunft schauen. Und schließlich wird noch mal schmachtend gesungen, alle zusammen. Schade, dass das Stück in dieser geballten Ladung Pathos endet. Denn sie lässt das ehrenwerte Anliegen der Demonstration von Stärke der Roma-Community am Ende schal erscheinen. Und die Erinnerung an die großen Yael-Ronen-Momente, die das Stück ja zweifellos hat, verblasst dahinter.

Mehr zum Thema Umfrage von "Theater heute" - Berliner Volksbühne ist "Theater des Jahres" Frank Castorf zeigt es nach seinem Ende als Intendant der Berliner Volksbühne noch einmal allen. Zusammen mit seinem Team ist er im jährlichen Bühnenranking der deutschsprachigen Theaterkritiker an die Spitze gewählt worden.



Fragmentarisch und verstreut: "Skelett eines Elefanten"

Ein ganz anderes Ende präsentiert die zweite Uraufführung des Abends: "Skelett eines Elefanten in der Wüste" endet äußerst eisig, mit einer Toten und ohne Verbeugung – aus inszenatorischen Gründen, nicht weil das Publikum nicht applaudiert hätte. Das kurze Stück ist auch insgesamt eine düstere Angelegenheit. Es zeigt fragmentarisch und verstreut Szenen aus einer in Schutt und Asche liegenden Stadt in Syrien, verdichtet auf engstem Raum: Ein Scharfschütze tritt etwa auf, eine Frau schaut von oben auf die Leichen in den Straßen, ein Mann hält mit Sofortbildkameras in Porträtaufnahmen "das Leben der Zivilisten" fest. Das Publikum wird zunächst um eine längliche Blackbox herum geführt und steht draußen, während drinnen erst fröhliches Summen, dann ein Todeskampf zu hören sind. Drinnen bleibt dann zwischen den gegenüberliegenden Sitzbänken nur ein schmaler Gang. Doch auch auf den Wänden der nach oben offenen Box taucht immer mal wieder einer der vier Darsteller auf, ebenso auf einem Fernseher – und Thomas Wodianka hängt einmal plötzlich im Gestänge unter der Decke. Ayham Majid Agha, Leiter des Gorki-Exil-Ensembles, hat das Stück geschrieben und inszeniert. Doch der Regisseur Agha scheint dem Autoren Agha manchmal im Weg zu stehen. Denn was tatsächlich an zusammenhängender Handlung im Text angelegt sein mag, wird von den Effekten der Inszenierung überlagert. Sie sind meist nur klein und konzentriert gesetzt, in ihrer Fülle aber zu dominant, um dem fragilen Text Raum zur Entfaltung in den Köpfen der Zuschauer zu lassen.