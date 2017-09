Am Samstagabend kam es zu chaotischen Zuständen am S-Bahnhof Hoppegarten. Etwa 3.000 Festivalbesucher des Lollapalooza drängten nach Konzertende auf den Bahnsteig, viele kollabierten. Der Pressesprecher ist überrascht, dass sich so viele "auf die S-Bahn stürzten".