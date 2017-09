Um 22 Uhr sollte in Hoppegarten eigentlich Ruhe herrschen. Doch um diese Uhrzeit war beim Lollapalooza-Festival noch richtig Stimmung. Immerhin schien die Abreise am Sonntagabend besser abzulaufen als in der Nacht zuvor, als sich 3.000 Menschen auf dem Bahnhof drängten.

Nach dem Abreisechaos am ersten Tag des Lollapalooza-Festivals hat sich die Lage in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) am Sonntag nach Angaben der Bundespolizei erheblich verbessert. Wie Sprecher Thorsten Peters dem rbb erklärte, gab es am Abend nur leichte Behinderungen.

Allerdings musste der S-Bahnhof Hoppegarten wegen des Andrangs mehrfach kurzzeitig geschlossen werden, so dass Festival-Besucher vor dem Bahnhof warten mussten, bis die anderen Fahrgäste in Richtung Berlin abgefahren waren. Die S-Bahnzüge fahren in einem zehn-Minuten-Takt.

Bei der Abreise vom Lollapalooza-Musikfestival war es am Samstagabend zu chaotischen Zuständen am S-Bahnhof Hoppegarten gekommen. Um 1 Uhr drängten sich nach Angaben der Bahn rund 3.000 Menschen auf den Bahnhof. Einige Personen seien im Gedränge kollabiert, berichteten Augenzeugen.