Audio: Inforadio | 29.09.2017 | Jakob Bauer

Teuerste deutsche Serie kommt 2018 ins Fernsehen - Babylon Berlin feiert Weltpremiere im Berliner Ensemble

29.09.17 | 08:55 Uhr

Die ersten beiden Folgen der Serie "Babylon Berlin" haben am Donnerstag Weltpremiere gefeiert. Sie gilt als die teuerste jemals in Deutschland produzierte Serie. Im Berliner Ensemble tauchten die Zuschauer ein ins Berlin der Goldenen 20er Jahre. Von Jakob Bauer



Eine Stadt in der Menschen aus aller Welt aufeinandertreffen, voller Laster und Liebe, Drogen und Verbrechen: Das ist Berlin in den Goldenen 20er Jahren der Weimarer Republik in der neuen Fernsehserie "Babylon Berlin".

Die Schauspielerriege von "Babylon Berlin"

Es ist ein Staraufgebot im Berliner Ensemble, das man so nur selten zu sehen bekommt. Gefühlt die halbe Belegschaft der deutschen Filmlandschaft ist zur Weltpremiere von "Babylon Berlin" geladen: Fatih Akin, Heino Ferch und Tom Schilling sind dabei. Aber auch Modedesigner Wolfgang Joop, Bundesinnenminister Thomas De Maizière und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sehen am Donnerstagabend zum ersten Mal die Serie um Kommissar Gereon Rath, der im Berlin der 20er Jahre ermittelt.

Kreuzberg, Charlottenburg und Wedding im Stil der 20er Jahre

Müller lobte bei der Premiere die "großartige Qualität" und "tollen Schauspieler" der Serie. "Vor allem auch die ganze neue Berliner Straße, die ganze Kulisse – ich vermute so etwas haben wir wirklich noch nicht gesehen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister. Diese neue Berliner Straße ist ein gutes Beispiel für die Superlative, mit denen "Babylon Berlin“ arbeitet. In einem Babelsberger Gewerbegebiet sind für die Dreharbeiten die Berliner Stadtteile Charlottenburg, Kreuzberg und Wedding sowie die Friedrichstraße im Stil der 20er Jahre wiederaufgebaut worden. Durch diese Straßen wandelt der eigentlich aus Köln stammende Gereon Rath, Polizist und Weltkriegsveteran auf der Suche nach Erpressern, Zuhältern und Mördern – weit weg von seiner Heimat, seiner Familie, seiner Frau. Ihr muss er versprechen, dass er sich in Acht nimmt "in dieser großen, fremden Stadt." Denn es sei "rauer als sonst wo im Reich."

Ende 2018 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Ab Oktober ist "Babylon Berlin" beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, Ende 2018 dann im Ersten. Vorlage für die ersten 16 Folgen in zwei Staffeln ist der Roman "Der nasse Fisch" von Volker Kutscher. Gedreht wurde von Mai bis Dezember 2016 in Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Die Fernsehserie gilt mit einem Budget von knapp 40 Millionen Euro als die teuerste deutsche Fernsehproduktion überhaupt.

Prekäres Familienleben in einer winzigen Wohnung

Babylon Berlin strotz nur so vor liebevollen Details: Um Strom nutzen zu können, müssen die Bewohner eines Haus eine Münze in einen Apparat werfen, die Musik schallt aus scheppernden Grammophonen. Alexanderplatz und Hermannplatz strahlen in einem vertrauten und doch so faszinierend fremdartigen Licht und in den verruchten Nachtclubs räkeln sich Burlesque-Tänzerinnen. Vor dieser Kulisse vermischen die Autoren menschliches Drama mit politischem Zeitgeist und alltäglichen Problemen der Berliner Gesellschaft: Russische Revolutionäre und der Vorabend der NS-Zeit spielen genauso eine Rolle wie ein Kriminalfall oder einfach nur das prekäre Familienleben in einer winzigen Gemeinschaftswohnung.

Ein Film über den "ganzen Irrsinn" von damals

Die drei Regisseure und Drehbuchautoren Tom Tyker, Achim Von Borries und Hendrik Handloegten wollen mit "Babylon Berlin" ein großes Sittengemälde der 20er Jahre zeichnen. So nah dran wie möglich am Lebensgefühl von damals. "Wir wollten einen Film machen, in dem man mit der Kamera raus geht auf die Straße, in die Straßenbahn steigen kann, am Alex rüberlatscht und das Leben wirklich erlebt", sagte Tykwer. "Wie das Stadtleben mit diesen Millionen von Menschen, mit diesen unvorstellbaren Mengen von Immigranten, mit diesem Sprachengewirr, mit diesem ganzen Irrsinn, dass man das zu spüren bekommt."