Im Streit um die Volksbühne ist keine Einigung in Sicht: Kultur-Aktivisten halten das Haus weiter besetzt. Für den Theaterbetrieb hatte das am Montag erste Konsequenzen. Unterdessen bat der neue Volksbühnen-Chef Chris Dercon zur Mitarbeiterversammlung.

Aktivisten des Künstler-Kollektivs "Staub zu Glitzer" halten die Volksbühne in Berlin-Mitte weiter besetzt. Am Freitagnachmittag waren sie in das Gebäude am Rosa-Luxemburg-Platz eingedrungen. Auch am Montag machten sie keine Anstalten, das Theater wieder freizugeben.