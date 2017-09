Das Gebäude des Yorck-Kinos in Berlin-Kreuzberg soll verschwinden. Der Besitzer will dafür Wohnungen bauen.

Die Angaben beruhen auf der Halbjahresbilanz der Filmförderungsanstalt FFA. Demnach ist auch die Zahl der Säle weiter gestiegen, auf 281, sechs mehr als im Vorjahr. Auch bundesweit ist die Zahl der Leinwände gestiegen, zum Stichtag gab es in Deutschland so viele Säle wie seit 2009 nicht mehr.

Und noch ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Die Yorck-Gruppe, die mit ihren Kinos "Yorck" und "New Yorck" in Berlin-Schöneberg derzeit Probleme mit dem dortigen Investor hat, öffnet in dieser Woche mit dem "Delphi Lux" einen weiteren Standort mit sieben Sälen und knapp 600 Plätzen. Für Mittwochabend ist ein Festakt zur Eröffnung angekündigt - mit einer Rede von Berlinale-Leiter Dieter Kosslick und der Präsidentin der Deutschen Filmakademie, Iris Berben. Erster Öffnungstag des Kinos in der Nähe vom Bahnhof Zoo in der City West ist dann am Donnerstag (7. September).