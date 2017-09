In der Endrunde der Exzellenzstrategie

Die Berliner Universitäten haben eine wichtige Hürde im Wettbewerb der Spitzenforschung genommen: Neun eingereichte Forschungsfelder sind in die engere Auswahl gekommen. In einem halben Jahr müssen die Wissenschaftler ihre Anträge nun ausgearbeitet haben.

Für diese sogenannten 45 bis 50 Exzellenzcluster stehen jährlich insgesamt 385 Millionen Euro Fördermittel bereit. Bundesweit kamen 88 von insgesamt knapp 200 Vorhaben in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder [dfg.de] weiter.

Die Berliner Universitäten haben im zentralen Wettbewerb um Fördermittel für die Spitzenforschung wieder Chancen auf Millionen. In einem Vorentscheid wählte ein Gremium neun Berliner Antragsskizzen für interdisziplinäre Forschungsfelder für die Endrunde aus. Das gab die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Freitag bekannt.

"Der Erfolg bestärkt uns darin, unsere Kräfte weiter strategisch zu bündeln und unser Ziel zu verfolgen, in der Exzellenzstrategie gemeinsam voranzugehen", erklärten FU, HU, TU und Charité gemeinsam.

Die Zahl der am Ende erfolgreichen Projekte je Uni ist auch wichtig im Rennen um den Titel "Elite-Universität". Diesen Status haben bislang FU und HU. Daneben hätte nach dem Ergebnis des Vorentscheids auch die TU Chancen auf den Titel.

Nach dem Vorentscheid sind die vier bereits bestehenden Cluster und daran anknüpfende Projekte weiter im Rennen: "NeuroCure" widmet sich laut den Angaben Erkrankungen des Gehirns, "Topoi" alten Zivilisationen, "UniCat" der Katalyseforschung und "Matters of Activity" Materialien.

Die Potsdamer Universität hat es nicht in den Exzellenzcluster geschafft. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) bedauert die Absage und verweist auf die jüngsten Erfolge der Hochschule. Wie sie am Freitag mitteilte, hätte sie dem Bereich Geo- und Biowissenschaften, der den Clusterantrag gestellt hatte, gewünscht, aufgenommen zu werden. Sie freue sich aber auch darüber, dass die Hochschule "dieses wichtige Projekt" weiterverfolgen wolle.

Die Universität Potsdam habe sich in den vergangenen 25 Jahren zu einem Standort für geowissenschaftliche Spitzen-Forschung in Deutschland entwickelt. Sie erforscht die Wechselwirkungen von Geosphäre, Biosphäre und Klima, und sei auch ohne Exzellenzcluster eine exzellente Hochschule, so Münch.