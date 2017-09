Kaum hat sich ihre Erfolgsband Gossip getrennt, macht Frontfrau Beth Ditto alleine weiter. Derzeit tourt sie mit "Fake Sugar" durch Europa. In Berlin hat sie am Donnerstagabend so viel Spaß, dass ihre Band irgendwann geht. Ohne sie. Von Raffaela Jungbauer

Der Abend beginnt zaghaft. Als Vorband spielt pünktlich ab 20 Uhr die britische Sängerin Annabel Allum. Der Saal in Huxleys Neuer Welt in Berlin ist bereits gut gefüllt, und die Thekengespräche ranken sich um Gossip und die Frage, wer schon mit den neuen Songs von Beth Ditto vertraut ist. Währenddessen singt Annabel Allum auf der Bühne so vor sich hin. Eine halbe Stunde später hat sie mehrere Songs in stets gleicher Formatierung dargeboten: Frau singt lange Töne zu übermäßig stark verzerrter Gitarre. Das Publikum applaudiert brav und freut sich nun auf eine der bekanntesten, wuchtigsten Stimmen der Welt: Beth Ditto. So eine gibt es halt nur einmal.

Die Band Gossip ist seit 2016 Geschichte - da war es schon vier Jahre ziemlich still um sie gewesen. Die Frontfrau Beth Ditto aber macht allein weiter, im Sommer erscheint ihr erstes Soloalbum. Die Songs präsentierte die gutgelaunte Sängerin am Mittwochabend im Berliner Lido - erstmals vor Publikum. Von Magdalena Bienert

Es "ist heiß ein bisschen", gibt sie zum Besten. Denn ja, Frau Ditto kann Deutsch. Und wer kann sich bitte dem Charme eines solchen Akzents entziehen? Zwischen allen Songs macht sie Ansagen. Und auch in ihrer Muttersprache ist die "Coolest Person of Rock" (gekürt 2006 vom Musikmagazin NME) von der ersten Sekunde an witzig und auflockernd.

"Smells like queer people" ruft sie, nachdem sie einen prüfenden Blick ins Publikum geworfen hat. Das Publikum, vorwiegend Fans aus der LGBT-Community, lacht und jubelt und lässt sich von Song zu Song mehr mitreißen. Bewegend ist dann der Moment, als Beth Ditto ihre Ehefrau Kristin auf die Bühne bittet, weil sie Geburtstag hat. "It's my wife's birthday. Let's sing for her", bittet sie das Publikum. Und alle singen für die etwas peinlich berührte Gattin "Happy Birthday". Überhaupt wird viel mitgesungen. Zum Beispiel zur Single "Oo La La" oder noch lauter zum U2-mäßigen Schmachtfetzen "We could run".

Gleich mehrere Lieder ihrer alten Band erweitern das Set - und leider muss man sagen: Sie sind bitter nötig. Denn so wunderbar Beth Dittos Erscheinung auch ist, die neuen Songs reichen energetisch und textlich nicht an die Gossip-Hits heran. Und so sind es eben Gassenhauer wie "Heavy Cross" oder "Love Long Distance", bei denen am lautesten gejubelt und am wildesten getanzt wird.