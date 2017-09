Der Lyriker und Liedermacher Wolf Biermann wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet.



Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger würdigt ihn mit der Goldenen Victoria 2017, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Er verwies auf Biermanns außergewöhnlichen Weg als Musiker und seine Auflehnung gegen politisches Unrecht. Der Preis wird am 6. November in Berlin verliehen.



Der heute 80-jährige Biermann wurde in Hamburg geboren und entschied sich als Jugendlicher, in der DDR zu leben. Wegen seiner kritischen Texte wurde er dort 1976 ausgebürgert.

