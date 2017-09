Nach Abreise-Chaos - Hoppegarten-Chef hofft weiter auf Lollapalooza 2018

13.09.17 | 19:49 Uhr

Wer 85.000 Besucher mobilisiert, kann beim Standort schon mal wählerisch sein: Nach Tempelhofer Feld, Treptower Park und Hoppegarten wollen die Lollapalooza-Veranstalter im kommenden Jahr in den Olympiapark - doch der Hoppegarten-Chef wirbt weiter für die Rennbahn.



Trotz großer Probleme bei der Abreise vom Lollapalooza-Festival will die Rennbahn Hoppegarten das Festival auch 2018 für sich gewinnen. "Wir glauben, dass Hoppegarten die 85.000 Besucher sehr gut bewältigt hat", sagte Rennbahn-Geschäftsführer Gerhard Schöningh am Mittwoch dem rbb und wies Kritik der Lollapalooza-Veranstalter zurück. "Wir glauben, nach einer sorgfältigen Auswertung, dass die ganze An- und Abreise der Festivalgäste im nächsten Jahr perfekt organisiert werden kann", sagte Schoeningh der rbb-Welle Antenne Brandenburg.

Shuttle-Bus-Konzept "nicht komplett umgesetzt"

Kritik an der Infrastruktur in Hoppegarten wollte Schoeningh so nicht stehen lassen. "Es ist bei jedem Groß-Event klar, dass Sie ein sehr gutes Shuttle-Bus-Konzept brauchen", sagte Schöningh. Dies war laut Rennbahn auch Teil des Verkehrskonzepts des Veranstalters, auch weil durch eine Brückensanierung die Kapazität des S-Bahnhofs Hoppegarten reduziert war. Das Verkehrskonzept sei allerdings am Samstag "nicht komplett umgesetzt" worden, so Schöningh.



In einer Mitteilung sprach die Rennbahn zudem davon, die Kommunikation mit den Festival-Besuchern auf dem Gelände sowie an den Bus- und Bahnstationen sei am "verbesserungswürdig" gewesen. Dennoch zeigte sich Schöningh optimistisch, dass sich der Lollapalooza-Veranstalter noch umentscheide, nachdem dieser am Montag angekündigt hatte, das Festival 2018 auf dem Olympiagelände im Westteil Berlins ausrichten zu wollen. Laut dem Veranstalter FRHUG sind die Verträge für den Olympiapark bereits unterschrieben, berichtet die dpa.

Zur Begründung für den erneuten Standortwechsel hatte der Festival-Betreiber auch "behördliche Auflagen" genannt. Noch kurz vor Festival-Beginn hatte es u.a. juristischen Streit um die Lärmbelastung gegeben. Erteilte Auflagen, wonach am Samstag um 23 Uhr und am Sonntag um 22 Uhr die Musik enden sollte, wurden allerdings nicht eingehalten. Hier schlug sich die Rennbahn jetzt auf die Seite des Veranstalters: Es sei ein "klarer Standortnachteil (...) im Wettbewerb um Leuchtturmveranstaltungen", wenn das Land in Sachen Lärmrichtlinien nicht rechtlich nachbessere.

Veranstalter hatte Fehler eingeräumt

Am vergangenen Samstag war es bei der Abreise der 85.000 Festivalbesucher zu erheblichen Verspätungen im S-Bahn- und Shuttle-Bus-Verkehr gekommen. Tausende Menschen warteten am Bahnhof Hoppegarten, etwa 40 Wartende erlitten Kreislaufzusammenbrüche und mussten rettungsdienstlich behandelt werden.



Der Lollapalooza-Veranstalter hatte Fehler in der Verkehrsplanung eingeräumt. Bereits am Montag waren diese von der S-Bahn und der Berliner Senatsverkehrsverwaltung kritisiert worden. Zudem hätten viele Besucher am ersten Festivalabend die falschen Ausgänge vom Gelände genutzt, so dass es zu Gedränge und Verzögerungen kam.



Die Abreise am Sonntag verlief geordneter, der Veranstalter hatte auf dem Festival verstärkt über die Ausgänge aufgeklärt und rund 100 Busse mehr zur Abreise der Besucher eingesetzt als am Vorabend. Sendung: Antenne Brandenburg, 13.09.2017, 18:30 Uhr