Russische Medienmanagerin in Potsdam ausgezeichnet

Die russische Journalistin und Medienmanagerin Natalja Sindejewa ist am Donnerstag in Potsdam mit dem diesjährigen "M100 Media Award" ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand zum Abschluss des internationalen M100-Medientreffens in der Orangerie von Potsdam statt, wie die Veranstalter mitteilten. Die Laudatio auf Sindejewa hielt "Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch. Die politische Hauptrede sollte eigentlich von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) kommen, der aber nach Angaben des Auswärtigen Amts verhindert war. Stattdessen sollte Staatssekretär Walter J. Lindner sprechen.