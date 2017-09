Das Internationale Literaturfestival sei wie eine Universität, sagt Gründer und Leiter Ulrich Schreiber. Eine Universität, um fremde Lebenswelten zu studieren. "Ich glaube, man kann nicht nur aus Geschichtsbüchern oder aus den politischen Nachrichten, wie sie über die Tagesschau kommen, erfassen, was in der Wirklichkeit geschieht. Ich glaube an die Kraft der Literatur diesbezüglich."

Die offizielle Eröffnung des 17. Literaturfestivals ist am Mittwoch, 18 Uhr. Bereits am Vormittag gibt es jedoch erste Veranstaltungen im Haus der Berliner Festspiele. gibt es wieder die Aktion "Berlin liest": Literaturinteressierte treffen sich an verschiedenen Orten, um Prosatexte oder Gedichte zu lesen, die sie selbst ausgesucht haben.

Wirklichkeiten aus Indien und Pakistan, aus Indonesien, Mexiko, Mazedonien. Oder Afrika, einem bei uns literarisch immer noch vernachlässigten Kontinent.

Petina Gappah aus Simbabwe, 46, promovierte Anwältin, schreibt vor allem über die Situation von Frauen. Auf dem Festival stellt ihren neuesten Kurzgeschichtenband vor, über Verbrechen in verschiedensten Milieus. Zu entdecken gibt es auch Elnathan John, 35, aus Nigeria. In seinem Debütroman "An einem Dienstag geboren" erzählt er von Terror und Islamismus in seinem Heimatland.

"Die Jungs prahlen gerne damit, dass sie jemanden umgebracht haben. Robert Danisa ist immer der lauteste. Nur zu gerne erinnert er an den Tag, an dem er einen Mann erwürgt hat. Ich war dabei, ich habe gesehen, was passiert ist – unterbreche ihn aber nicht. Robert Danisa und ich wollten Süßkartoffeln stehlen und wurden dabei vom Farmer erwischt. Als der unter lauten Morddrohungen hinter uns herjagte, stürzte er im Busch in eine Antilopenfalle. Wir standen einfach bloß da und sahen zu, wie er kämpfte und kämpfte, dann aufgab."