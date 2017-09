Dercon startet am 10. September mit dem zehnstündigen Tanzspektakel "Fous de danse" (übersetzt etwa: Verrückt nach Tanz) des französischen Choreografen Boris Charmatz in seine erste Volksbühnen-Saison.

Chris Dercon (59) fiebert dem Neustart an der Berliner Volksbühne entgegen. "Ich freue mich unheimlich, dass es jetzt losgeht", sagte der viel kritisierte Nachfolger von Frank Castorf der Deutschen Presse-Agentur. "Man sollte dem Neuen eine Chance und Zeit zur Entfaltung geben", so Dercon. "Vielleicht könnte es ja sogar gut werden!"

Das Publikum ist bei der Inszenierung aufgefordert, mitzutanzen. "Charmatz kombiniert professionelle Tanzgesten mit Bewegungen, die wir in unserem Alltag ständig vollziehen, wie Haare aus dem Gesicht streichen", erklärte Dercon. "Der Übergang ist fließend - Kunst und Leben fallen zusammen. Das macht das Werk so spannend, dass man selbst als Nicht-Tänzer Lust bekommt, mitzumachen", so der Intendant. "Boris Charmatz' Choreografien handeln von Gemeinschaft, Teilhabe und Teilnahme. Um es kurz zu sagen: Es geht um Zusammengehörigkeit."