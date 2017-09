Der Deutsche Musical Theater Preis wurde am Montagabend in Varieté Wintergarten verliehen - abgeräumt haben mehrere österreichische Produktionen. Doch in derselben Liga spielen jetzt auch Berliner Hip-Hop-Künstler.

Mit dem Deutschen Musical Theater Preis feiert sich die deutschsprachige Branche einmal im Jahr selbst - ausgezeichnet werden herausragende Uraufführungen. Am Montag fand die Preis-Gala im Berliner Wintergarten Varieté statt, moderiert von der Entertainerin Gayle Tufts.

"In 80 Tagen um die Welt", die in gleich elf von dreizehn Kategorien nominierte Produktion des Landestheaters Linz, war der große Gewinner des Abends: Der Preis für beste Regie und bestes Musical gingen an das österreichische Fünfspartentheater. Es besitzt eine in dieser Form im deutschsprachigen Raum einzigartige Musicalsparte - und das mag beim Preisregen mit belohnt worden sein.

