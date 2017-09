Zyklus "Birkenau" im Reichstagsgebäude - Gerhard Richter übergibt Bilder zu Holocaust

Der sonst so scheue Gerhard Richter hat sich am Montag in Berlin der Öffentlichkeit gestellt. Im Reichstagsgebäude stand der Künstler im Mittelpunkt, denn er übergab seinen Bilderzyklus "Birkenau" - abstrakte Bilder über den Holocaust - dem Bundestag.

Am Sitz des Bundestages in Berlin erinnert künftig der Bilderzyklus "Birkenau" von Gerhard Richter an den Holocaust. Der 85-jährige Künstler übergab am Montag im Reichstagsgebäude die Bilder an Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU). "Das ist eine große Ehre. Es ist großartig, dass es so ist", sagte Richter, der sich sonst nur selten in der Öffentlichkeit zeigt. Der im Jahr 2014 geschaffene vierteilige Zyklus entstand nach Fotos, die Häftlingen heimlich im NS-Vernichtungslager Ausschwitz-Birkenau gemacht hatten. Weil Richter eine bildhafte Darstellung des Themas nicht für angemessen hielt, übermalte er die Werke in mehreren Arbeitsgängen immer wieder abstrakt. Anschließend wurden von den monumentalen Gemälden gleich große Fotografien angefertigt. Sie hängen jetzt in der Eingangshalle des Reichstags direkt gegenüber Richters früherer Farbkomposition "Schwarz Rot Gold".

"Erinnerungen, vor denen wir uns nicht wegducken dürfen"

Lammert sagte, er könne sich keinen besseren Ort für das Werk vorstellen. "Jeder, der jetzt an diesen Platz der deutschen Demokratie will, muss hier hindurch - zwischen Birkenau und Nationalflagge", sagte der Parlamentspräsident. "Das sind Erinnerungen, vor denen wir uns nicht wegducken dürfen, sondern die wir ganz bewusst im Bewusstsein behalten müssen." Richter war schon im Jahre 1997 vom Kunstbeirat eingeladen worden, für das neu zu eröffnende Reichstagsgebäude in der Westeingangshalle ein Werk zu gestalten. Bereits damals hatte der Künstler erwogen, realistische Bildmotive aus Auschwitz zu verwenden, die Idee aber wieder verworfen. "Das wäre zu brutal gewesen", sagte Richter dem rbb, wenn in dem neu erbauten Bundestag die Menschen "mit so einer Keule" begrüßt worden wären. "Deswegen die Flagge, das war das schönere Zeichen." Der 1932 in Dresden geborene Richter gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Seine Werke gehören auf dem weltweiten Kunstmarkt zu den teuersten eines lebenden Künstlers. Zu Richters großen Ausstellung vor fünf Jahren in der Neuen Nationalgalerie in Berlin waren fast 400.000 Besucher gekommen.

