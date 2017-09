Nachwuchs-Schauspieler aus ganz Deutschland treffen sich seit Sonntag am Potsdamer Hans Otto Theater zum 33. Schultheatertreffen der Länder. An dem größten Schultheaterfestival in Europa mit dem Themenschwerpunkt "Theater.Film" beteiligen sich rund 300 Schüler, 150 Theaterlehrer und Theaterpädagogen sowie zahlreiche Werkstattleiter und Referenten, teilten die Brandenburgischen Bildungs- und Kulturministerien in Potsdam mit. Auf dem Programm des bundesweiten künstlerischen Wettbewerbs stehen bis nächsten Samstag neben zahlreichen Aufführungen auch Workshops und Fachforen, die das Thema auf einer parallelen Fachtagung wissenschaftlich beleuchten.