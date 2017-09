Der künstlerische Nachlass des Bildhauers Gustav Seitz ist seit Montag in einem neuen Museum in Müncheberg (Märkisch-Oderland) zu sehen. Anlass für die Eröffnung ist der 111. Geburtstag des Künstlers.

Das Gustav-Seitz-Museum ist das erste Bildhauermuseum in Brandenburg. Dafür war das ehemalige Waschhaus von Schloss Trebnitz für rund 600.000 Euro saniert worden. Dort steht unter anderem auch eine verkleinerte Version der berühmten Käthe-Kollwitz-Skulptur von Gustav Seitz. Das Original befindet sich seit 1960 am Berliner Kollwitzplatz.

Staatssekretär Martin Gorholt sagte anlässlich der Eröffnung: "Auch wenn auf den ersten Blick keine direkten Bezüge zwischen Gustav Seitz und Brandenburg erkennbar sind, schließt sich mit der Einrichtung des Museums ein Kreis. Einige seiner Schüler stammen aus unserem Land, er war eng mit Bertolt Brecht befreundet, dessen einstiges Sommerhaus in Buckow nur wenige Kilometer entfernt ist."

Gustav Seitz wurde 1906 in Mecarau bei Mannheim geboren. Zunächst studierte er an der Landeskunstschule in Karlsruhe, wechselte aber bald zum Studium nach Berlin, wo er bis 1958 wohnte. Später lebte und arbeitete Seitz in Hamburg.

