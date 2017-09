Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat seine Kritik an dem in Bau befindlichen Berliner Humboldt Forum bekräftigt.



Derzeit gebe es noch kein Gesamtkonzept für das Mammutprojekt, sondern nur sehr viele und sehr hohe Erwartungen, sagte Lederer am Montag vor Beginn der Haushaltsberatungen im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses. "Das Land Berlin wird sich selbstverständlich weiter engagiert daran beteiligen, dem öffentlichen Anspruch gerecht zu werden."