So umstritten wie der neue Volksbühnen-Chef Chris Dercon war selten ein Intendant in Berlin. Auch seine Personalpläne, die im Wirtschaftsplan für die kommenden zwei Jahre stehen, dürften die Dercon-Skeptiker auf die Barrikaden bringen.

Der neue In­ten­dant der Ber­li­ner Volks­büh­ne, Chris Dercon, will an seiner Spielstätte alle Stellen in den Bereichen Re­gie und Dra­ma­tur­gie streichen. Das geht aus dem neuen Wirtschaftsplan für 2018/2019 hervor. Außerdem sieht der Plan vor, das Schau­spie­ler­en­sem­ble von derzeit 27 auf 12 Mitarbeiter im kommenden Jahr zu verkleinern. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe und bezieht sich auf Un­ter­la­gen für den kommenden Doppelhaus­halt für Berlin.

Während das eigene Ensemble verkleinert werden soll, sind für die Zukunft mehr Fremd­pro­duk­tio­nen geplant. Statt neuer Schauspieler sollen die Bereiche Pressearbeit und Marketing personell aufgestockt werden. So soll das Presseteam der Volksbühne von derzeit zwei Angestellten auf vier Mitarbeiter verdoppelt werden. Im Vertrieb und Marketing sieht Dercon zusätzlich fünf neue Stellen vor.