Audio: Radioeins | 20.09.2017 | Oliver Reese im Gespräch mit Tom Böttcher und Marco Seiffert Download (mp3, 9 MB)

Intendant Reese startet am BE - Theater aus unserer irrwitzigen Zeit

21.09.17 | 08:11 Uhr

Nach 18 Jahren Claus Peymann hat Oliver Reese die Leitung des Berliner Ensembles übernommen. Ab Donnerstag starten die ersten Premieren der neuen Spielzeit. Doch die Suche nach guten Theaterautoren ist offenbar gar nicht so einfach.

Während die Berliner Theaterwelt über den neuen Volksbühnen-Intendanten Chris Dercon gespalten ist, blieb es um Oliver Reese bisher erstaunlich ruhig. Der 53-Jährige hat zur neuen Spielzeit von Claus Peymann (80) die Intendanz des Berliner Ensembles übernommen. Ab Donnerstag gibt es die ersten Premieren – und zwar drei in drei Tagen. Den Auftakt macht "Caligula" gefolgt von "Nichts von mir" und "Der Kaukasische Kreidekreis". Auf die Frage, ob "Caligula" über einen narzisstischen, wahnsinnigen Herrscher auch als ein Gruß Richtung Washington gedacht sei, betont Reese im rbb, dass das Stück von Albert Camus ein philosophisches sei. "Aber natürlich darf man in Zeiten, in denen wir jeden Morgen auf unsere Apps gucken, was in Amerika wieder Irres passiert ist, bei einer so wahnwitzigen, die Grenzen von Ethik und Macht ausschreitenden Figur auch an reale Persönlichkeiten denken", schiebt er im Gespräch mit Radioeins hinterher. Das BE sei immer ein politisches Theater gewesen - wenn es gut war, so Reese. "Von daher sehe ich das als die Tradition des BE und deswegen: viele neue Stoffe und Themen, die ohne Frage politisch sind."

Mehr zum Thema Neubeginn an Volksbühne und BE - Hier der Tanz, dort das Ensemble Am Berliner Ensemble und der Volksbühne stehen Neustarts unter neuen Intendanten an. Und während auf Castorf-Nachfolger Chris Dercon nach wie vor eingedroschen wird, steht Oliver Reese am BE vorerst glänzend da. Ein Ausblick auf den Herbst. Von Fabian Wallmeier

Reese sucht auch zum Film abgewanderte Autoren

Reese hat viel Erfahrung in Berlin: Von 1994 bis 2001 war er Chefdramaturg am Maxim Gorki Theater, danach Chefdramaturg, stellvertretender Intendant und Interimsintendant am Deutschen Theater Berlin. Von 2009 bis 2017 leitete er dann das Schauspiel Frankfurt (Main) und brachte dort die Auslastung auf ein Rekordniveau. Für seine Intendanz am BE will Reese auch neue Autoren gewinnen, die in letzter Zeit lieber für Film und Fernsehen gearbeitet haben. An letzterem hätten die Theaterleute auch selbst Schuld, sagt Reese: "Denn wir haben die neuen Stücke vor allem in den kleinen Räumen, den kleinen Kammerspielen, den 200-Plätze-Theatern gespielt. Wir haben unsere Autoren nicht mehr auf die große Bühne gelassen. Und da flüchten die dann in die anderen Medien und suchen sich ein großes Publikum beim Film."

Start mit hochkarätiger Mannschaft

Mit Blick auf den Streit um Chris Dercon als Castorf-Nachfolger an der Volksbühne erklärte Reese: "Frank Castorf hat eine neue Heimat in Berlin am Berliner Ensemble. Ich glaube, darüber freuen sich viele Leute - zu recht." Reese hatte Castorf Ende Mai verpflichtet. Zudem kommen Michael Thalheimer als Hausregisseur ans Haus und Moritz Rinke als Dramatiker in die Theaterleitung. Eine große Bandbreite will Reese zeigen - 16 Premieren in der ersten Spielzeit, darunter "Panikherz" von Benjamin von Stuckrad-Barre. "Es gibt Stücke bei uns, die handeln von einer Frau, die ihre Kinder verloren hat, von einer Wirtschaftsprüferin. Wir spielen sehr unterschiedliche Stücke von sehr unterschiedlichen Leuten." Zudem will Reese weg von Romanen auf der Bühne und starke Figuren präsentieren. "Ich liebe Theater, und ich glaube, dass Theater auch für das Publikum spannend ist, wenn es Geschichten von hier und heute sehen kann, mit den Themen dieser irrwitzigen Zeit, in der wir leben."