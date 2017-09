Audio: radioeins | 22.09.17 | Florian Lukas im Gespräch mit Tom Böttcher und Marco Seiffert

Interview | Florian Lukas in "Der König von Berlin" - "Ein Quatschfilm mit viel roter Soße"

23.09.17 | 17:54 Uhr

Florian Lukas ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Am Samstagabend kann man ihn im Film "Der König von Berlin" im Ersten sehen. Im Interview redet der 44-Jährige über seine Angst vor Ratten, Schokoladenwürste mit Rosinen und sagt, warum ihm Wählen in einer Demokratie nicht reicht.

rbb: Im "Der König von Berlin" spielen Ratten eine große Rolle. Wir haben gehört, Du hast damit wirklich ein Problem. Hattest Du Angst bei den Dreharbeiten? Florian Lukas: Die wussten natürlich, dass ich ein Problem mit Ratten habe. Ich habe die ganze Zeit meinen Kollegen Marc Hosemann beneidet, der die Ratten die ganze Zeit in der Hand hält. Ich wollte das nicht. Ich hab gesagt, ich kann nicht mit Ratten in einem Raum sein. Es gab Szenen, wo wir in Katakomben in der Kanalisation gedreht haben. Alles voller Kacke und unter Wasser und dann noch irgendwann die Ratten um meine Füße herum. Da hab ich gesagt: "Das geht nicht." Ich hatte die erste Panikattacke in meinem Leben und dann haben sie Rücksicht auf mich genommen.

Zur Person "Der König von Berlin" - Florian Lukas Geboren wurde Florian Lukas 1973 in Ost-Berlin, aufgewachsen ist er im Prenzlauer Berg. Bereits mit 17 Jahren steht er auf einer Theaterbühne, Stationen am Berliner Ensemble und dem Deutschen Theater folgen - und auch Filmemacher wie Sönke Wortmann und Till Schweiger werden auf den Blondschopf aufmerksam. Für "Good By Lenin" wird Lukas 2003 mit dem Bambi und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Später spielt er unter anderem in den Serien "Weißensee" und "Friesland" mit. Am Samstagabend um 20.15 Uhr ist er im Ersten zu sehen - im Film "Der König von Berlin", nach einem Roman von Horst Evers.

Horst Evers hat uns gesagt, dass er sein Buch "Der König von Berlin" für nahezu unverfilmbar hält. Woran hast Du gemerkt, dass das ein Himmelfahrtskommando wird? Als ich in den Katakomben stand und überall schwamm die Kacke rum. Das waren eigentlich so Schokoladenwürste mit Nüssen und Rosinen. Wirklich? Na klar.

Dann sehe ich den Film mit ganz anderen Augen. Ja, das ist eine Geschmacksfrage. Ansonsten hat das großen Spaß gemacht. Ist ja auch nicht so, dass da permanent Ratten sind. Die meisten sind tatsächlich Computerratten. Man kann ja auch nicht Tausende Ratten da rumrennen lassen. Ich glaube auch, das mag der rbb nicht, wenn ich immer nur über die Ratten rede. Also: Es ist ein lustiger Film, die Leute werden Spaß dabei haben, es ist eigentlich ein totaler Quatschfilm mit Sauce, allerdings am Schluss mit viel roter Sauce, muss ich zugeben. Kannst Du in drei Sätzen den Film erklären? Nein, ich hab ihn jetzt ein paar Mal gesehen und ich weiß noch nicht mal, wer der Mörder ist. Ich verstehe das gar nicht. Also, wenn ich das Ding lese, dann verstehe ich schon, worum es geht. Ich muss ja Szene für Szene spielen. Manchmal habe ich auch Lars [Regisseur Lars Kraune, d. Red.] vertraut, von dem ich dachte, er wüsste was er tut. Und das tut er ja auch. Ansonsten versuchen wir lustig zu sein und jeden Gag zu holen, den wir fischen können. Der Film ist so obskur, mit all den merkwürdigen Gestalten, die da auftauchen, dass man die Geschichte irgendwann aus den Augen verliert. Das ist aber auch nicht so schlimm. Es gibt aber ganz viele andere tolle Sachen da drin. Bist Du ein Held oder ein Antiheld in dem Film? Wahrscheinlich ist es ein Held, weil er Rückgrat hat, zusammen mit seiner Kollegin Carola, gespielt von der reizenden Kollegin Anna Fischer. Ansonsten sind es die üblichen Berliner Gestalten, die man so kennt: "Is doch eh allet scheißejal, ick bin doch hier nich für allet verantwortlich" und die Probleme werden sich schon irgendwie von alleine lösen. So ist der Film auch.

Als Kind träumen viele davon, prominent zu sein. War das auch dein Traum? Nein, eigentlich nicht. Ich hab viel Fernsehen geguckt und in meiner Arroganz, die ich immer noch habe, gedacht, das kann ich irgendwie auch und versuche das mal. Und dann bin ich dabei geblieben. Es ging aber nie darum, prominent zu sein. Wobei ich zugeben muss, in manchen Situationen ist das auch hilfreich. In welchen? Man kommt in ein Amt rein, gerade in Berlin, steht ein oder zwei Stunden an, um überhaupt einen Termin zu bekommen. Und dann kriegt man ein nettes Lächeln und einem wird geholfen. Wenn man prominent ist, bewundern einen viele Menschen und man gilt als Vorbild. In welcher Hinsicht taugst Du als Vorbild? In gar keiner. Ich finde auch, Schauspieler sollten kein Vorbild sein. Das sind einfach nur Schauspieler. Wir spielen etwas, wir sagen Texte von anderen Leuten und uns wird gesagt, was wir tun sollen. Ich glaube, wir sollten uns zurückhalten.

Wir haben am Sonntag ein nicht unbedeutendes politisches Ereignis. Bist Du ein politisch interessierter Mensch? Ich bin ein Nachrichten-Junkie. Ich lese viel über Politik. Das darf ich ja auch, obwohl ich Schauspieler bin. Es wird in diesen Tagen viel von der Berliner Blase gesprochen, in der sich Politiker und Journalisten bewegen und nichts mehr vom normalen Leben mitbekommen. Du bist Schauspieler und führst ja auch kein ganz normales Leben. Merkst Du, was Menschen in diesem Land für Sorgen und Ängste haben? So angenehm es manchmal ist, prominent zu sein, ist es nicht das, was ich so toll finde. Ich versuche eigentlich, relativ unsichtbar durch die Gegend zu laufen, viel Bus und Bahn zu fahren. Ich mag es nicht, dauernd chauffiert oder abgeschirmt zu werden von den Problemen. Dann versteht man irgendwann die Leute nicht mehr, für die man es ja eigentlich macht. Insofern versuche ich schon, ein normales Leben zu führen und mich mit normalen Leuten zu umgeben. Ich glaube, das gelingt mir auch meistens.

Hast Du das Gefühl, dass soziale Ungerechtigkeiten zunehmen? Sagen Dir das auch Leute, die mit Dir in Kontakt treten? Wenn man in Berlin wohnt, weiß man, was wir für Probleme haben. Hier ist ja alles, hab ich das Gefühl, noch viel krasser als im Rest des Landes. Aber klar, wenn man in Brandenburg ist und sich da umsieht, dann merkt man, es geht einigen Leuten gut, aber den meisten geht es nicht so gut. Ich verstehe auch teilweise den Frust und die Wut. Was ich nicht verstehe ist, dass das ausschließlich in so einen irrationalen Protest mündet, anstatt dass man sich bewegt und engagiert. Ich finde, Demokratie erschöpft sich nicht, in Wählen gehen. Das ist ein permanenter Prozess. Man kann Druck ausüben auf Politiker, man kann den Leuten auf die Füße steigen, die Verwaltung unter Druck setzen, mit welchen Problemen auch immer. Diese Erfahrung habe ich selber gemacht. Man darf die Leute nicht machen lassen, was sie wollen. Weil jeder von uns macht, was er will, wenn wir gelassen werden. Viele sind noch unentschlossen, was sie wählen. Wie ist das bei Dir? Ich habe bereits per Briefwahl gewählt, weil ich dachte, ich muss am Sonntag arbeiten. War die Entscheidung schwierig für Dich? Ich habe kurz überlegt, ob ich die eine Partei wirklich so lustig finde, wie sie immer vorgibt, zu sein. Dann fand ich sie doch nicht so superlustig und hab eine andere gewählt.

Das Gespräch führten Tom Böttcher und Marco Seiffert in der Sendung "Der schöne Morgen" bei Radioeins. Bei diesem Text handelt es sich um eine gekürzte Fassung.