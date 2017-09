Video: Stilbruch | 17.09.2017 | Anne Kohlick

Interview | Schauspieler Jürgen Prochnow - "Ich hatte eine tolle Kindheit in den Ruinen von Berlin"

21.09.17 | 10:52 Uhr

Hollywood liebt ihn als Fiesling: den deutschen Schauspieler Jürgen Prochnow. Nach Jahrzehnten in den USA ist der gebürtige Berliner jetzt zurück – mit einem neuen Film. Ein Gespräch über das Alter und über Kindheitserinnerungen an Berlin.

rbb24: Herr Prochnow, warum haben Sie – der in Blockbustern mit Tom Hanks oder Harrison Ford mitgespielt hat – zur Rolle des 92-jährigen Eduard Leander in einer kleinen deutschen Produktion "Ja" gesagt?

Jürgen Prochnow: Ich habe das Drehbuch gelesen und war sofort begeistert von der Geschichte und der Figur, die mir angeboten wurde. Mir war klar: Das wird eine große Herausforderung, mich in einen Menschen zu verwandeln, der 92 Jahre alt ist – also ungefähr 20 Jahre älter als ich. Das hat mich gereizt.

Eduard Leander, den Sie spielen, ist ein ehemaliger Wehrmachtssoldat, der nie mit seiner Familie über seine Kriegserlebnisse geredet hat. Hat diese Rolle auch etwas mit Ihnen persönlich zu tun?

Sehr viel sogar. Je länger ich mich mit der Figur beschäftigt habe, desto mehr wurde mir das klar. Eduard Leander gehört zur Generation meines Vaters: Der war Jahrgang 1909. Wenn ich sehe, was diese Generation durchgemacht hat: zwei Weltkriege. Diese Menschen mussten erst einmal überleben. Es beeindruckt mich, dass meine Eltern und Großeltern es trotzdem geschafft haben, uns Kinder durch den Krieg zu bringen und uns Fürsorge und Liebe zu vermitteln.

Mehr zum Thema So 17.09.2017 | 12:00 | Musik Video-Interview mit Jürgen Prochnow Im Kinofilm "Leanders letzte Reise" spielt der gebürtige Berliner einen 92-Jährigen, der sich in den Kopf gesetzt hat, seine verlorene Liebe wiederzufinden, die er als junger Wehrmachtsoffizier im Osten zurücklassen musste. Auf seinem Weg in die Ukraine begleitet ihn seine Enkelin Adele (Petra Schmidt-Schaller). Suzanne von Borsody ist in der Rolle der Tochter von Eduard Leander zu sehen.

Obwohl Eduard Leander im ganzen Film nicht viel sagt, ist er durch Ihre ausdrucksstarke Mimik und den unbeholfenen Gang sehr präsent. Hatten Sie dafür ein Vorbild?

Die Art zu gehen habe ich mir bei meinem Großvater abgeschaut. Ich habe mich daran erinnert, wie er sich bewegt hat und hatte das wieder ganz stark vor Augen. Immer wieder hat mich die Beschäftigung mit dieser Rolle in meine eigene Kindheit zurückgeführt. In die Zeit, die ich mit meinem Großvater zusammengelebt habe in Berlin nach dem Krieg. Mein Vater war damals in russischer Gefangenschaft – der war nicht da.

Welche Erinnerungen haben Sie ans Berlin Ihrer Kindheit?

Es waren wirklich keine einfachen Bedingungen, unter denen mein Bruder und ich aufgewachsen sind, mit Hunger, mit Krankheit, mit Kälte. Ich erinnere mich an die Wohnung meiner Großeltern, wo wir untergekrochen sind – die konnte man gar nicht als Wohnung bezeichnen. Das war irgendwie notdürftig hergerichtet, mit Pappe statt Glas in den Fenstern. Trotzdem würde ich sagen, dass ich eine tolle Kindheit gehabt habe in den Ruinen von Berlin. Teilweise haben wir uns Spielzeuge gebastelt aus Sachen, die wir in den Trümmern gefunden haben.

Eduard Leander stirbt am Ende des Films. Ist die Auseinandersetzung mit so einer Rolle auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit?

In dem Augenblick, wo man sich in so eine Figur hineinbegibt, wird einem bewusst: Das dauert nicht mehr lange, dann ist das eigene Leben auch zu Ende. Ich habe über all die Fragen nachgedacht, die sich Eduard Leander bestimmt gestellt hat, die ihn endlich zum Entschluss bringen, diese wichtige letzte Reise anzutreten. Das wirft einen auf den eigenen Punkt zurück, an dem man sich im Leben befindet.

Inzwischen sind Sie 76 Jahre alt. Was am Älterwerden gefällt Ihnen gut – und was nicht?

Was mir nicht daran gefällt, ist, dass ich schlechter sehen kann, dass ich mich nicht mehr so gut bewegen kann wie früher. Andererseits bin ich dadurch, dass ich einen Großteil meines Lebens gelebt habe, zu einer anderen Gelassenheit gekommen. Ich habe eine andere Sicht auf meinen Beruf und versuche, das Leben, das ich noch habe, bewusst und schön zu leben.

Vor ein paar Monaten sind Sie aus Los Angeles, wo Sie seit den 80er Jahren gelebt haben, zurück in Ihre Geburtsstadt Berlin gezogen. Was hat Sie zurückgebracht?

Das war vor allem meine Frau [Anm. d. Red.: die Schauspielerin Verena Wengler]. Ich habe 2015 noch einmal geheiratet und dachte erst, dass wir in Los Angeles zusammenleben würden. Das hat aber nicht funktioniert, weil Verena dort kaum Möglichkeiten hatte, zu arbeiten. Außerdem hat sie Familie in Deutschland. Hinzu kamen die Wahlen, bei denen sie im Gegensatz zu mir schon prognostiziert hat, dass Trump gewinnt – was ich nie gedacht hätte. Als dann klar war, dass wir nach Deutschland zurückgehen, haben wir uns auf Berlin geeinigt, weil sie hier schon mal gelebt hat und ich hier geboren bin. Für mich war das die einzige Wahl. Wenn überhaupt zurück, dann hierher.

Und wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein?

Es fühlt sich nach Heimat an. Aber was mich wahnsinnig enttäuscht hat, war der Sommer! Aus meiner Kindheit erinnere ich mich an wunderbare, warme Sommer in Berlin. Da gab’s mal ein Gewitter, aber dann schien auch wieder die Sonne und es war heiß. Dieser Sommer dagegen ist eine Katastrophe gewesen. Das Interview führte Anne Kohlick

Der neue Film mit Jürgen Prochnow, "Leanders letzte Reise", startet am Donnerstag in den Kinos.