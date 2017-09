Schauspieler Urs Rechn ist Moderator der neuen Sendung "Erlebnis Geschichte" im rbb Fernsehen. Im Interview erzählt er, was ihn an der Sendung reizt und wie er 2016 den Oscar-Gewinn für den Film "Saul fia" gefeiert hat, in dem er eine Hauptrolle spielte.

Ja. Wir sind da auf einem guten Weg. Ich bin kein Moderator und möchte das auch in Zukunft in der Form nicht sein. Ich bin Schauspieler und befasse mich mit Theater und Regie und allem, was dazugehört. Wenn ich aber die Freiheit bekomme, Geschichten, die mich interessieren, auf meine Art zu präsentieren, dann freue ich mich sehr, so was machen zu können.

In Halle geboren, in Cottbus aufgewachsen, jetzt in Berlin. Urs Rechn (39) ist Schauspieler und seit 20 Jahren auch in Film und Fernsehen gefragt. Er spielte in vielen deutschen Fernsehserien, u. a. "Polizeiruf 110", "Tatort" und "Die Kommissarin". Im vergangenen Jahr hat der ungarische Film "Saul fia" (Bruder Saul) einen Oscar gewonnen - Rechn spielte eine der Hauptrollen.

Ich habe viele Jahre meiner Jugend in Cottbus verbracht. Da bin ich in die Pubertät gekommen. Da bin ich das erste Mal mit Theater in Berührung gekommen. Da habe ich Abitur gemacht. Im Augenblick wohne ich in Berlin. Also Brandenburg und Berlin, das ist für mich Heimat. Berlin hat mir schnell gefallen. Hier vermischt sich sowieso alles, aber trotzdem gibt es so eine kühle Lässigkeit.

Im Theater habe ich schon einige Sachen moderiert. Festivals, Silvester-Events und dergleichen. Aber das war immer angebunden an Dinge, an denen ich als Schauspieler mitgearbeitet habe. Ich bin kein "klassischer" Moderator, habe noch nie eine Fernsehsendung moderiert, insofern ist diese Aufgabe neu für mich. Es ist schon eine große Herausforderung, die mich aber reizt, weil gute, kreative und erfahrene Redaktionen in Cottbus und Frankfurt hinter mir stehen und es geht um etwas, was mich interessiert.

Klar, damit bin ich groß geworden. Mein Vater hat damals DT64 gehört. Daraus wurde ja später im Grunde Fritz. Genauso haben mich immer die Sender mit Regionalbezug interessiert. Das war am Anfang ORB und dann rbb. SFB war für mich eher ein kleines Fenster in den Westen. Da hatten wir auch Freunde. Auch zu DDR-Zeiten. Direkten Kontakt zu Leuten vom rbb gab es aber erst jetzt. Die Zusammenarbeit wäre aber, glaube ich, auch ohne den Oscar passiert, weil die Studios in Frankfurt (Oder) und Cottbus für regionale Größen sehr offen sind.

Also lässig schon. Kühl eher nicht. Da kenne ich andere. Aber noch mal zur Stadt. Um das auf den Punkt zu bringen: Hier in Berlin gibt es einfach nicht so viel Chi-Chi wie in Hamburg oder München.

Bei Ihnen kommt beides zusammen: Schauspieler in einem oscarprämierten Film und regionale Größe in einer Person.

Cool, 'ne? Wann hat man so was schon mal (lacht)?

Stichwort Oscar: Viele Geschichten und Mythen ranken sich um die Auszeichnung. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, uns alle aufzuklären. Wie läuft es wirklich?

Es ist einfach zu viel an so einem Abend. Vor allem, wenn man einen Oscar gewonnen hat und dann mit dem Ding rumrennt. Das ist Wahnsinn. Sobald man so ein Ding in der Hand hat, gehen alle Türen auf. Jeder bietet dir etwas an. Alle gratulieren dir. Danach wirst du immer als Oscargewinner vorgestellt. Egal auf welcher Party. Dir wird alles hinterher geschoben. Du bekommst Limousinen, die du gar nicht bestellt hast. Auch die Woche danach war irre. Die Anerkennung kriegst du aus jedem Mund. An diesem Abend haben sich auch Kontakte aufgetan, die bis heute halten.

Wie müssen wir uns die Oscar-Nacht selbst vorstellen?

Das ist dekadent. Alles, was man sich vorstellt, passiert dort. Alles irgendwie mit Stil. Das wirklich Schmuddelige habe ich nicht mitbekommen. Ich habe den schönsten kalifornischen Wein an diesem Tag genossen. Ich bin auch bei Wein geblieben und habe zwischendurch viel Wasser getrunken, weil ich so geschwitzt habe und so aufgeregt war. Teilweise kommt es dir so vor, dass die Promis der Welt denselben Weg gehen wie du. Da gehst du zur Elton-John-Party zu Madonna und überall siehst du dieselben Leute. Sylvester Stallone usw. Man verkehrt dort in einem materiellen Reichtum, der schwer zu fassen ist. So viele Brillanten an Männerhänden habe ich in meinem Leben noch nie gesehen.