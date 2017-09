Audio: Inforadio | 21.09.2017 | Nadine Kreuzahler

"It Can't Happen Here" am Deutschen Theater - Ein Populist wird Präsident

21.09.17 | 08:58 Uhr

Ein Populist und Polit-Neuling schafft es mit seinen Hetzreden, Präsident der USA zu werden. Das hat sich Sinclair Lewis vor 80 Jahren ausgedacht. Sein Buch "It Can't Happen Here" hatte jetzt als Stück Premiere am Deutschen Theater. Von Nadine Kreuzahler

Niemand hat geglaubt, dass es passieren kann - aber dann passiert es: Buzz Windrip gewinnt die Wahlen und wird Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Parolen im Wahlkampf: das Land wieder groß machen, den Abgehängten und Vergessenen wieder eine Stimme geben. Trump lässt grüßen. Sinclair Lewis hat seinen Roman, auf dem sein Theaterstück basiert, 1935 geschrieben. Damals war Hitler gerade zwei Jahre an der Macht und die Amerikaner glaubten, beim Blick über den Ozean: "It can't happen here" - Das kann bei uns nicht passieren.

Echte Hot-Dogs fürs Publikum

Regisseur Christopher Rüping inszeniert sein Stück in der ersten Hälfte als poppiges Wahlkampf-Musical laut und krachend. Buzz Windrip und seine beiden Berater tragen Tigermuster und Party-Hüte. Sie sind Showmaster und Verführer. Das Publikum in den Kammerspielen des Deutschen Theaters in von Anfang an Teil des Stückes als "das Volk", das - als die Wahl gewonnen ist - sogar zur Wahlparty auf die Bühne gebeten wird, wo ein Hot-Dog-Wagen echte Hot-Dogs verteilt.

Aus Gärtner wird Folterknecht

Während die erste Hälfte bestimmt ist von permanentem Geschrei – ganz Wahlkampfarena eben -, so ist die zweite Hälfte ernster. Kaum sind Windrip und seine Leute an der Macht, errichten sie eine Diktatur. Der Journalist Doremus Jessup, der von Anfang an vor Windrip gewarnt hatte, wird verhaftet, seine Tochter zur Untergrundkämpferin, sein ehemaliger Gärtner zum Folterknecht.

Am Ende putscht das Militär

Aus der knalligen Polit-Satire mit vielen witzigen – vielleicht auch manchmal zu vielen Einfällen – wird jetzt ein Drama - langsamer und leider auch etwas langatmiger, bis die Satire wieder die Oberhand gewinnt, und am Ende das Militär putscht. Denn es geht ja immer noch eine Stufe schlimmer. Trotz einiger Längen: "It can't happen here" ist genau das richtige Stück so kurz vor der Bundestagswahl. Unglaublicher Stoff aus dem Jahr 1935, der - Trump, Erdogan, die neuen Rechten in Europa lassen grüßen – brandaktuell ist. Die nächste Aufführung ist am Samstag.