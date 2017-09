Die Schriftstellerin Juli Zeh erhält den diesjährigen Literaturpreis der Stahlstiftung Eisenhüttenstadt. Nach der Preisverleihung am 5. Oktober werde die 43-Jährige im IPS-Technologiezentrum Eisenhüttenstadt aus ihrem Roman "Unterleuten" lesen, teilte die Stahlstiftung am Montag mit. "Eine blendend konstruierte Dystopie über ein Dorf in der Mark Brandenburg, das sich über den geplanten Bau einer Windkraftanlage entzweit und bis aufs Messer bekriegt: Wendegewinner gegen Wendeverlierer, Ossis gegen Wessis, Alt gegen Jung", heißt es dazu in der Pressemitteilung.