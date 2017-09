Israel-feindliche BDS-Bewegung - Kate Tempest sagt Konzert an der Berliner Volksbühne ab

20.09.17 | 14:24 Uhr

Kate Tempest wird im Oktober nicht für die Berliner Volksühne auf dem Tempelhofer Feld auftreten. Der Hintergrund sind Drohungen, weil sie die israel-kritisch bis -feindliche BDS-Bewegung unterstützt. Aus Solidarität mit Palästinensern nimmt sie keine Jobs in Israel an.



Der Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern hat erneut Auswirkungen auf den Berliner Kulturbetrieb. Jetzt hat die britische Rapperin Kate Tempest ihr Konzert mit Orchester und Chor für die Volksbühne Berlin am 6. Oktober 2017 in Hangar 5 des Tempelhofer Flughafens abgesagt. Ihr Management in London begründete die Absage mit Drohungen gegen ihre Person. Das Management erklärte, sie hätte per Mail und über die sozialen Medien Drohungen erhalten. Tempest wolle nicht in einer solch aggressiven Atmosphäre ein Konzert geben und sich beziehungsweise ihre Musiker in Gefahr bringen.



Vier arabische Bands hatten Festival abgesagt

Im Zuge der Boykottaufrufe der BDS-Bewegung ("Boycott, Divestment and Sanctions") gegen das Berliner "Pop-Kultur"-Festival im August sei Kate Tempest in mehreren Medienberichten als Unterstützerin dieser Bewegung genannt worden, weil sie sich 2015 zusammen mit 1.220 weiteren britischen Künstlern dazu bekannte, "aus Solidarität mit den Palästinensern keine professionellen Engagements in Israel anzunehmen", so die Volksbühne. Die diesjährige Ausgabe des Festivals "Pop-Kultur hatte wegen der BDS-Bewegung Absagen kassiert. Vier arabische Bands waren im Sommer nicht gekommen, nachdem die BDS-Bewegung zu einem Boykott des Festivals aufgerufen hatte. "Teilnahme heißt Akzeptanz" übertitelte BDS ihren ersten Aufruf. Einige Musiker sollen E-Mails und Facebook-Nachrichten von BDS-Anhängern erhalten haben mit dem Appell, nicht in Berlin aufzutreten.

Reisekostenzuschuss von 500 Euro führt zu Boykott-Aufruf

Die BDS ist eine 2005 entstandene internationale Bewegung, die sich hauptsächlich gegen die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten richtet und mit verschiedenen Aktionen gegen Israel mobilisiert. Den Berliner "Pop-Kultur"-Machern warf sie zunächst vor, dass ihr Festival von der israelischen Botschaft mitorganisiert werde. Diese würde durch das Kultur-Sponsoring versuchen, "Israels Image aufzupolieren". Bei dem Sponsoring handelte es sich jedoch nach Angaben der Festivalleiterin, Katja Lucker, um einen Reisekostenzuschuss von 500 Euro, den die Kulturabteilung der Israelischen Botschaft für Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung stellt. Deshalb sei die Botschaft als einer von 32 Kulturpartnern auf der Festival-Website gelistet gewesen, so Lucker weiter. Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke), der das internationale "Pop Kultur"-Festival über das Musicboard des Berliner Senats mit unterstützt, hatte dazu erklärt: "Das Ganze kampagnenhaft aufzublasen, zum Boykott des Festivals aufzurufen und mit Fake-News über eine angebliche Kofinanzierung des Festivals durch den Staat Israel zu operieren, ist widerlich und entsetzt mich."

Dercon hätte sich den Dialog mit dem Publikum gewünscht

Die Volksbühne hatte Kate Tempest eingeladen, um ihr neues Album "Let Them Eat Chaos" mit Band, Orchester und erstmals mit Chorbegleitung durch den Berliner Chor der Kulturen der Welt unter der Leitung von Barbara Morgenstern aufzuführen. Volksbühnen-Intendant Chris Dercon bedauert, dass Kate Tempest sich entschieden hat, nicht in Berlin aufzutreten. "Das ist eine riesige Enttäuschung für uns und die vielen Besucher, die sich auf das Konzert gefreut haben", so Dercon in einer schriftlichen Mitteilung. Er könne ihr Unwohlsein in dieser Situation verstehen, hätte sich aber dennoch gewünscht, dass sie sich als Künstlerin für einen Dialog mit dem Publikum geöffnet hätte. "Dafür machen wir Kunst", so Dercon weiter. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte Anfang September ein schärferes Vorgehen gegen die anti-israelische BDS-Bewegung angekündigt. Gruppen oder Veranstalter, die BDS unterstützen, sollten ähnlich wie bereits in Frankfurt und München keine städtischen Räume oder Zuschüsse mehr bekommen, teilte Müller nach einem Treffen mit dem Zentralrat der Juden mit. "BDS steht mit antisemitischen Schildern vor Berliner Geschäften", sagte Müller. "Das sind unerträgliche Methoden aus der Nazizeit. Wir werden alles Mögliche tun, BDS Räume und Gelder für seine anti-israelische Hetze zu entziehen."

Tickets können zurückgegeben werden

Kate Tempest ist eine der erfolgreichsten und wichtigsten jüngeren Künstler Großbritanniens. Für das Konzert in Hangar 5 des Flughafens Tempelhof wurde bereits ein Großteil der 2.000 Karten verkauft. Die Tickets können bis zum 20. Oktober 2017 über die jeweilige Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.