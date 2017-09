"Was wir noch brauchen können: Pappbecher, Papierrollen, leere Bierkästen und spontane Kunstperformer." Dieser Aufruf, mit Filzstift handschriftlich auf braunem Packpapier verfasst, hängt im Foyer der Berliner Volksbühne und beweist, was überall im Hause offensichtlich ist: Hier besetzen weder Künstler noch Theaterfreunde eines der traditionsreichsten Häuser der Stadt. Hier herrscht das blanke Chaos. Hier laufen Hunde durch die Gänge, Babys schreien und jeder Musikalität abholde selbsternannte Aktivisten malträtieren einen Flügel im Salon.

Was die angeblich 250 Besetzergruppen großspurig eine "Transmediale Theaterinszenierung" nennen, ist nichts anderes als eine Chiffre für das, was eben jene Demonstranten als "Aufstand gegen die Kapitalisierung der Stadt" bezeichnen: Manifeste verbreiten, Musik machen und viel reden. Der Unmut über all die Fehlentwicklungen in dieser Stadt wird nicht im politischen Kontext verhandelt, sondern an jenem Ort, den das vermeintlich böse Establishment übernommen hat: an Chris Dercons Volksbühne. Hier sollen nach Angaben der Aktivisten Obdachlosenparlamente ihre Arbeit aufnehmen und jeder darf sich als Schauspieler oder Künstler versuchen, der das mag. Scheitern sei überhaupt kein Problem. "Spontane Kunstperformer gesucht".